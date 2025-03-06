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Нацбанк повысил учетную ставку для снижения инфляции

14:48, 6 марта 2025
Андрей Пышный подчеркнул, что НБУ будет готов принять дополнительные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий.
Нацбанк повысил учетную ставку для снижения инфляции
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что регулятор принял решение повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых с 7 марта. Об этом он заявил во время брифинга.

Ставка повышается третий раз подряд.

По словам Пышного, эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления к целевому уровню 5%.

Чтобы усилить привлекательность сбережений в гривне, НБУ вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики. Так, с 4 апреля:

- спред между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам вырастет на 1 п. п.;

- спред между учетной ставкой и ставкой по кредитам овернайт тоже вырастет на 1 п. п.;

расширятся возможности банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от успешности наращивания в течение последних 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев (мультипликатор повышается с 3 до 3,5).

Андрей Пышный отметил, что такие изменения усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне.

«Это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно - усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценивания. В результате ожидается снижение рисков для ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов», - добавил глава НБУ.

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НБУ

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