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Факт відсутності домовленостей чи контактів службової особи з отримувачем хабаря не впливає на кваліфікацію дій службової особи за статтею 364 КК – Верховний Суд

10:58, 21 березня 2025
Разом з тим Об’єднана палата Касаційного кримінального суду підкреслила, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами, бо воно не характеризуватиметься умисною формою вини.
Факт відсутності домовленостей чи контактів службової особи з отримувачем хабаря не впливає на кваліфікацію дій службової особи за статтею 364 КК – Верховний Суд
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Факт наявності або відсутності певних домовленостей чи контактних зв’язків службової особи з іншою фізичною чи юридичною особою, яка отримала неправомірну вигоду, не має кримінально-правового значення для кваліфікації дій службової особи за відповідною частиною ст. 364 КК.

Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем за ст. 364 КК настає і в тому разі, якщо службова особа діяла в інтересах третьої особи без доведення до відома такої особи відомостей про зміст і характер своїх дій. На це вказала Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 10 лютого 2025 року по справі №757/11969/18-к.

Обставини справи

Голова тарифної Комісії АТ «Укрзалізниця» за пособництва заступника та члена цієї комісії, безпідставно прийняли рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів та тарифних ставок. При цьому підприємства не виконали гарантовані обсяги транзитних перевезень. Внаслідок таких дій АТ «Укрзалізниця» недоотримала понад 69 млн грн.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Вищий антикорупційний суд, з яким погодилась Апеляційна палата ВАКС, визнав невинуватими голову тарифної комісії, заступника та члена цієї комісії у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК та виправдав.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвалу АП ВАКС і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

АП ВАКС скасувала вирок ВАКС та ухвалила новий вирок, яким визнала винуватими та засудила голову тарифної комісії за ч. 2 ст. 364 КК, а двох інших експосадовців – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту не погоджується із висновками апеляційного суду про наявність в діях обвинувачених вказаного складу злочину через відсутність такої обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони цього злочину, як корисливий мотив, зокрема зацікавленості засуджених у отриманні вигоди третіми особами, а саме компаніями-перевізниками.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП ККС ВС

Необхідність вирішення питання про те, чи для інкримінування особі складу зловживання владою або службовим становищем має вирішальне значення встановлення домовленостей між службовою особою та вигодонабувачем, який отримав у результаті зловживання будь-яку неправомірну вигоду, оскільки у касаційному суді існує різна судова практика щодо означеного питання.

Позиція ОП ККС ВС

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду скасувала вирок АП ВАКС і призначила новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ОП ККС ВС констатує, що головним для складу злочину, передбаченого ст. 364 КК, є усвідомлене вчинення зловживання владою або службовим становищем.

Якщо суб’єкт цього злочину вчинює певні діяння всупереч інтересам служби, і внаслідок цього інша фізична або юридична особа безпідставно незаконно отримує нематеріальні або матеріальні блага, то це є достатньою підставою для інкримінування особі складу злочину, передбаченого ст. 364 КК, якщо у вчиненому наявні всі інші ознаки цього складу.

Однак важливо враховувати, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами. Таке помилкове діяння не характеризуватиметься умисною формою вини, яка вочевидь є обов’язковою для складу зловживання.

Як наслідок, колегія суддів констатує, що вчинення зловживання службовою особою, яке призвело до отримання неправомірної вигоди третіми особами, передбачає:

  • обов’язкове встановлення факту усвідомленого використання влади або службового становища всупереч інтересам служби службовою особою;
  • усвідомлення факту отримання внаслідок такого зловживання неправомірної вигоди самим суб’єктом або третьою особою (третіми особами);
  • можливість кримінально-правової кваліфікації вчиненого за ст. 364 КК й у разі відсутності попередніх домовленостей між тим, хто вчинює зловживання із вигодонабувачем.

Висновки:

Факт наявності або відсутності певних домовленостей чи контактних зв’язків службової особи з іншою фізичною чи юридичною особою, яка отримала неправомірну вигоду, не має кримінально-правового значення для кваліфікації дій службової особи за відповідною частиною ст. 364 КК. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем за ст. 364 КК настає і у тому разі, якщо службова особа діяла в інтересах третьої особи без доведення до відома такої особи відомостей про зміст і характер своїх дій.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд хабар ККС ВС

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Разом з тим Об’єднана палата Касаційного кримінального суду підкреслила, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами, бо воно не характеризуватиметься умисною формою вини.

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