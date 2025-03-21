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НБУ пропонує спростити відкриття рахунку умовного зберігання філіям іноземних банків

11:02, 21 березня 2025
Нацбанк ініціює зміни для полегшення відкриття ескроу-рахунків для іноземних філій, виключивши дублюючі документи.
НБУ пропонує спростити відкриття рахунку умовного зберігання філіям іноземних банків
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Національний банк України пропонує спростити порядок відкриття філіям іноземних банків рахунку умовного зберігання (ескроу) у НБУ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Такий рахунок Національний банк відкриває на підставі, зокрема, відповідної заяви від філії іноземного банку в Україні.

Зокрема, пропонується виключити норму щодо потреби в поданні копій довідок про взяття філії іноземного банку на облік у відповідному контролюючому органі як платника податків та як платника єдиного внеску, оскільки така інформація міститиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Це передбачено нормами Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави».

Відповідні норми містить проєкт постанови Національного банку «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам», що пропонується для громадського обговорення.

«Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 3.04.2025 включно», – йдеться в повідомленні.

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