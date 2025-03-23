Факт отсутствия договоренностей или контактов должностного лица с получателем взятки не влияет на квалификацию действий должностного лица по статье 364 УК – Верховный Суд

В то же время Объединенная палата Кассационного уголовного суда подчеркнула, что ошибочные действия должностного лица, которые привели к получению неправомерной выгоды третьими лицами, не являются злоупотреблением властью или служебным положением, поскольку они не будут характеризоваться умышленной формой вины.

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Факт наличия или отсутствия определенных договоренностей или контактных связей должностного лица с другим физическим или юридическим лицом, получившим неправомерную выгоду, не имеет уголовно-правового значения для квалификации действий должностного лица по соответствующей части статьи 364 УК.

Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением по статье 364 УК наступает и в том случае, если должностное лицо действовало в интересах третьего лица без доведения до сведения этого лица информации о содержании и характере своих действий. На это указала Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 10 февраля 2025 года по делу №757/11969/18-к.

Обстоятельства дела

Председатель тарифной комиссии АО «Укрзализныця» при содействии заместителя и члена этой комиссии необоснованно приняли решение о расчете платы за фактически выполненные объемы перевозок грузов с применением льготных коэффициентов и тарифных ставок. При этом предприятия не выполнили гарантированные объемы транзитных перевозок. В результате таких действий АО «Укрзализныця» недополучило более 69 млн грн.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Высший антикоррупционный суд, с которым согласилась Апелляционная палата ВАКС, признал невиновными председателя тарифной комиссии, его заместителя и члена комиссии в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК и оправдал их.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил постановление АП ВАКС и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

АП ВАКС отменила приговор ВАКС и вынесла новый приговор, которым признала виновными и осудила председателя тарифной комиссии по ч. 2 ст. 364 УК, а двух других экс-чиновников – по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты не согласилась с выводами апелляционного суда о наличии в действиях обвиняемых указанного состава преступления из-за отсутствия такой обязательной субъективной стороны этого преступления, как корыстный мотив, в частности заинтересованности осужденных в получении выгоды третьими лицами, а именно компаниями-перевозчиками.

Основания рассмотрения уголовного производства ОП КУС ВС

Необходимость разрешения вопроса о том, имеет ли решающее значение установление договоренностей между должностным лицом и выгодополучателем, получившим в результате злоупотребления какую-либо неправомерную выгоду, для вменения лицу состава злоупотребления властью или служебным положением, поскольку в кассационном суде существует различная судебная практика по этому вопросу.

Позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда отменила приговор АП ВАКС и назначила новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование своей позиции ОП КУС ВС констатирует, что главным для состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК, является сознательное совершение злоупотребления властью или служебным положением.

Если субъект этого преступления совершает определенные действия вопреки интересам службы, и в результате этого другое физическое или юридическое лицо необоснованно незаконно получает нематериальные или материальные блага, это является достаточным основанием для вменения лицу состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК, при наличии всех других признаков этого состава.

Однако важно учитывать, что ошибочные действия должностного лица, которые привели к получению неправомерной выгоды третьими лицами, не являются злоупотреблением властью или служебным положением. Такое ошибочное деяние не будет характеризоваться умышленной формой вины, которая очевидно является обязательной для состава злоупотребления.

Как следствие, коллегия судей констатирует, что совершение злоупотребления должностным лицом, которое привело к получению неправомерной выгоды третьими лицами, предусматривает:

обязательное установление факта сознательного использования власти или служебного положения вопреки интересам службы должностным лицом;

осознание факта получения в результате такого злоупотребления неправомерной выгоды самим субъектом или третьим лицом (третьими лицами);

возможность уголовно-правовой квалификации совершенного по ст. 364 УК даже при отсутствии предварительных договоренностей между лицом, совершающим злоупотребление, и выгодополучателем.

Выводы:

Факт наличия или отсутствия определенных договоренностей или контактных связей должностного лица с другим физическим или юридическим лицом, получившим неправомерную выгоду, не имеет уголовно-правового значения для квалификации действий должностного лица по соответствующей части ст. 364 УК. Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением по ст. 364 УК наступает и в том случае, если должностное лицо действовало в интересах третьего лица без доведения до сведения этого лица информации о содержании и характере своих действий.

Автор: Наталя Мамченко

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