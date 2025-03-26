Державні службовці повинні навчитися відповідати громадянам зрозумілою мовою — НАДС

Громадяни, які звертаються до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, повинні отримувати інформацію «простою та зрозумілою мовою» без звернень до Google.

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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили, що громадяни, як звертаються дистанційно або фізично приходять до органів державної влади та органів місцевого самоврядування за послугами, роз’ясненнями, документами, мають отримувати послуги «простою та зрозумілою мовою».

Як зазначили у НАДС, наразі є випадки, коли відповіді державних органів складені за допомогою таких лінгвістичних конструкцій, що з них важко зрозуміти суть наданої громадянам інформації.

«Аби зрозуміти викладене в декількох абзацах, їх доводиться перечитувати по декілька разів і запитувати Google, який знає все», - додали у НАДС.

Для досягнення вказаної мети державні службовці можуть записатися на спеціальний курс – «Письмова комунікація публічних службовців: проста мова та легке читання».

«Люди хочуть отримувати інформацію простою мовою. Простота текстів – це не про спрощення. Це про повагу держави до громадян», - повідомила голова НАДС Наталія Алюшина.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державній службі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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