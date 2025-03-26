Государственные служащие должны научиться отвечать гражданам на понятном языке — НАДС

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) сообщили, что граждане, которые обращаются дистанционно или физически приходят в органы государственной власти и в органы местного самоуправления за услугами, разъяснениями, документами, должны получать услуги «простым и понятным языком».
Как отметили в НАГС, есть случаи, когда ответы государственных органов составлены с помощью таких лингвистических конструкций, что из них трудно понять суть предоставленной гражданам информации.
"Чтобы понять изложенное в нескольких абзацах, их приходится перечитывать по нескольку раз и спрашивать Google, который знает все", - добавили в НАГС.
Для достижения указанной цели государственные служащие могут записаться на специальный курс - "Письменная коммуникация публичных служащих: простой язык и легкое чтение".
«Люди хотят получать информацию на простом языке. Простота текстов – это не упрощение. Это об уважении государства к гражданам», - сообщила глава НАГС Наталья Алюшина.
Напомним, что как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государственной службе.
Автор: Вячеслав Хрипун
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