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Поступление в аспирантуру 2025 — известны даты проведения вступительных экзаменов ЕВИ и ЕВВ

17:06, 26 марта 2025
Основной этап регистрации для участия в этих экзаменах продлится со 2 по 23 мая 2025 года.
Поступление в аспирантуру 2025 — известны даты проведения вступительных экзаменов ЕВИ и ЕВВ
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Министерство образования и науки определило даты проведения вступительных экзаменов в аспирантуру в 2025 году.

Как известно, в этом году абитуриенты аспирантуры должны сдать два экзамена: единое вступительное испытание по методологии научных исследований (ЕВВ) и единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Основной этап регистрации для участия в ЕВИ/ЕВВ будет проходить с 2 по 23 мая включительно.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений, а зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых будут указаны данные для входа на их информационные страницы «Кабинет участника вступительных испытаний в аспирантуру».

До 12 июня участники, зарегистрированные на основную сессию ЕВИ/ЕВВ, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуски, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

В дополнительный период (16–17 июня) смогут зарегистрироваться для сдачи ЕВИ/ЕВВ те, кто не смог этого сделать в основной период регистрации. Приглашения-пропуски поступят до 14 августа.

Сами экзамены будут проводиться в две сессии: основная: 7–28 июля; дополнительная: 18–28 августа 2025 года.

Объявление результатов основной сессии вступительных испытаний состоится до 8 августа, а дополнительной – до 3 сентября 2025 года.

«ЕВВ – форма вступительного испытания для поступления на обучение для получения степени доктора философии/доктора искусства, которая предполагает оценку уровня подготовки абитуриента для получения третьего уровня высшего образования. ЕВИ – форма вступительного испытания для поступления на обучение для получения степени доктора философии/доктора искусства, которая сочетает тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский на выбор абитуриента)», – напомнили в Украинском центре оценки качества образования.

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