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Вступ в аспірантуру 2025 — відомі дати проведення вступних іспитів ЄВІ та ЄВВ

17:06, 26 березня 2025
Основний етап реєстрації для участі в цих іспитах триватиме з 2 до 23 травня 2025 року.
Вступ в аспірантуру 2025 — відомі дати проведення вступних іспитів ЄВІ та ЄВВ
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Міністерство освіти і науки визначило дати проведення вступних іспитів в аспірантуру у 2025 році.

Як відомо, цьогоріч вступники в аспірантуру мають скласти два іспити: єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Основний етап реєстрації для участі в ЄВІ/ЄВВ триватиме із 2 до 23 травня включно.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти, а зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на їхні інформаційні сторінки «Кабінет учасника вступних випробувань до аспірантури».

До 12 червня учасники, зареєстровані на основну сесію ЄВІ/ЄВВ, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

У додатковий період (16–17 червня) матимуть змогу зареєструватися для складання ЄВІ/ЄВВ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації. Запрошення-перепустки надійдуть до 14 серпня.

Самі іспити проходитимуть у дві сесії: основна: 7– 28 липня; додаткова: 18–28 серпня 2025 року.

Оголошення результатів основної сесії вступних випробувань відбудеться до 8 серпня, а додаткової – до 3 вересня 2025 року.

«ЄВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття третього рівня вищої освіти. ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника)», - нагадали в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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