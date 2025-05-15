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Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

16:49, 15 травня 2025
Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.
Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом
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Межі відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом визначає суд, виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент відшкодування, за кожен місяць перебування під слідством чи судом. Законодавство України передбачає лише мінімальний розмір для визначення моральної шкоди без встановлення граничного ліміту.

На це вказав у своїй постанові від 5 березня 2025 року по справі 166/789/24 Касаційний цивільний суд Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу керівника Волинської обласної прокуратури у справі за позовом громадянина до держави Україна в особі Державної казначейської служби України, Волинської обласної прокуратури, ГУ НП у Волинській області про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним перебуванням під слідством і судом.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивачка зазначала, що внаслідок незаконного кримінального переслідування їй було завдано моральної шкоди, оскільки відносно неї безпідставно обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, невмотивовано було відсторонено від посади, що у значній мірі підірвало її авторитет, як керівника підприємства з численним колективом.

Внаслідок вказаних незаконних дій вона невиправдано була відсторонена від займаної посади упродовж 21 дня і безпідставно перебувала під домашнім арештом протягом 60 днів.

Крім того, на думку позивача, прокурор у кримінальному провадженні звертався з відповідними скаргами до апеляційного суду та Верховного Суду виключно з метою відстрочення набуття вироком районного суду законної сили і очищення її від тих репутаційних втрат, яких незворотньо вона зазнала внаслідок незаконного кримінального провадження у формі провокації.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, позов задовольнив частково, мотивуючи тим, що внаслідок незаконного перебування під слідством і судом, зокрема, повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу, відсторонення від посади, тривалого досудового розслідування і розгляду справи судами позивачці було завдано моральної шкоди, право на відшкодування якої вона набула на підставі виправдувального вироку суду, який набрав законної сили.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів з огляду на таке.

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» є спеціальним і саме норми цього Закону регулюють порядок визначення моральної шкоди у спірних правовідносинах.

Відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом.

Законодавством України встановлений лише мінімальний розмір для визначення моральної шкоди, а не граничний.

Відшкодування моральної шкоди, завданої позивачу, не є в розумінні статей 56, 62 Конституції України, Закону «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», статей 1167, 1176 ЦК України виплатою, а отже, підстав для застосування положень ч. 2 ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», якою визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду на рівні 1600 грн, немає.

Розмір моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, необхідно визначати виходячи саме з мінімального розміру заробітної плати, що діє на час розгляду справи, за кожен місяць перебування під слідством чи судом, починаючи з часу пред`явлення обвинувачення до набрання виправдувальним вироком законної сили або ухвалою про закриття кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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