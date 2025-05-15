Верховный Суд разъяснил детали определения предела возмещения морального вреда за время незаконного пребывания под следствием или судом

В результате незаконного уголовного преследования истице был причинен моральный вред.

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Пределы возмещения морального вреда за время пребывания под следствием или судом определяет суд, исходя из минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент возмещения, за каждый месяц пребывания под следствием или судом. Законодательство Украины предусматривает лишь минимальный размер для определения морального вреда без установления предельного лимита.

На это указал в своем постановлении от 5 марта 2025 года по делу №166/789/24 Кассационный гражданский суд Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу руководителя Волынской областной прокуратуры по делу по иску гражданина к государству Украина в лице Государственной казначейской службы Украины, Волынской областной прокуратуры, ГУ НП в Волынской области о возмещении морального вреда, причиненного незаконным пребыванием под следствием и судом.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истица указывала, что в результате незаконного уголовного преследования ей был причинен моральный вред, поскольку в отношении нее безосновательно был избран предотвративший мера в виде домашнего ареста, немотивированно была отстранена от должности, что в значительной степени подорвало ее авторитет как руководителя предприятия с многочисленным коллективом.

В результате указанных незаконных действий она неоправданно была отстранена от занимаемой должности в течение 21 дня и безосновательно находилась под домашним арестом в течение 60 дней.

Кроме того, по мнению истицы, прокурор в уголовном производстве обращался с соответствующими жалобами в апелляционный суд и Верховный Суд исключительно с целью отсрочки вступления приговора районного суда в законную силу и очищения ее от тех репутационных потерь, которые необратимо она понесла в результате незаконного уголовного производства в форме провокации.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, иск удовлетворил частично, мотивируя тем, что в результате незаконного пребывания под следствием и судом, в частности, уведомления о подозрении, избрания предотвратившей меры, отстранения от должности, длительного досудебного расследования и рассмотрения дела судами истице был причинен моральный вред, право на возмещение которого она приобрела на основании оправдательного приговора суда, вступившего в законную силу.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов по следующим причинам.

Закон Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» является специальным, и именно нормы этого Закона регулируют порядок определения морального вреда в спорных правоотношениях.

Возмещение морального вреда за время пребывания под следствием или судом осуществляется исходя из размера не менее одного минимального размера заработной платы за каждый месяц пребывания под следствием или судом.

Законодательством Украины установлен лишь минимальный размер для определения морального вреда, а не предельный.

Возмещение морального вреда, причиненного истцу, не является в понимании статей 56, 62 Конституции Украины, Закона «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда», статей 1167, 1176 ГК Украины выплатой, а следовательно, оснований для применения положений ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», которой определен размер минимальной заработной платы, применяемый как расчетная величина для исчисления выплат по решениям суда на уровне 1600 грн, нет.

Размер морального вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, необходимо определять, исходя именно из минимального размера заработной платы, действующего на время рассмотрения дела, за каждый месяц пребывания под следствием или судом, начиная со времени предъявления обвинения до вступления оправдательным приговором в законную силу или постановлением о закрытии уголовного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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