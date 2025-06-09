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Іспит на вміння керувати автомобілем не можуть скласти 83% випускників автошкіл – у сервісних центрах кажуть, що проблема може бути в самих автошколах

08:50, 9 червня 2025
У 2023 році іспит на вміння керувати транспортними засобами з першої спроби успішно склали 37% випускників автошкіл.
Іспит на вміння керувати автомобілем не можуть скласти 83% випускників автошкіл – у сервісних центрах кажуть, що проблема може бути в самих автошколах
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Головний сервісний центр МВС повідомив про вкрай низьку кількість вдалих практичних іспитів на вміння керувати автомобілем у 2025 році.

За даними ГСЦ, всього у 2025 році проведено 302 555 практичних іспити, з яких вдалими виявилися 50 451 іспит, тобто лише 17%.

Це найбільш низький показник успішних спроб складання практичного іспиту саме з першої спроби.

Наприклад, протягом 2024 року відповідний показник складав у середньому 23%.

У ГСЦ причини такого стану речей пояснюють обережно – випускникам автошкіл необхідно краще готуватися до практичного іспиту.

«Практичне навчання на механічній коробці передач становить мінімум 40 годин, на автоматичній – 38 годин. Практичне навчання – це не просто кількість годин за кермом, це основа для впевненості на дорозі. Важлива не лише кількість, а й якість: якщо з’являється відчуття, що ще не зовсім готовий чи готова, додаткові уроки – краща інвестиція у безпеку і комфорт за кермом», - повідомили у ГСЦ.

Разом з тим, слід зазначити, що відсоток випускників автошкіл, які вдало складають іспит на вміння керування транспортним засобом з першої спроби, суттєво впав після запровадження у 2024 році нових правил складання практичного іспиту.

Так, якщо за підсумками 2023 року, як повідомляла «Судово-юридична газета», відсоток випускників автошкіл, які вдало склали іспит на вміння керувати транспортним засобом з першої спроби, склав 37%, то наразі цей показник складає лише 17%.

Нагадаємо, що у 2024 році був встановлений більш жорсткий контроль за процедурою складання практичного іспиту та, власне, за самими екзаменаторами – співробітниками ГСЦ. Відтепер, здійснюється відеозапис як самої процедури виконання практичного завдання, так і дій екзаменатора.

Також, як зазначають самі учасники іспитів на право керування транспортними засобами, екзаменатори ГСЦ наразі більш прискіпливо ставляться до дій учасників іспиту, внаслідок чого стало і більше оскаржень дій вже самих екзаменаторів.

Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС — 420 гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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