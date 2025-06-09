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Экзамен на умение управлять автомобилем не могут сдать 83% выпускников автошкол – в сервисных центрах говорят, что проблема может заключаться в самих автошколах

08:50, 9 июня 2025
В 2023 году экзамен на умение управлять транспортными средствами с первой попытки успешно сдали 37% выпускников автошкол.
Экзамен на умение управлять автомобилем не могут сдать 83% выпускников автошкол – в сервисных центрах говорят, что проблема может заключаться в самих автошколах
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Главный сервисный центр МВД сообщил о крайне низком количестве удачных практических экзаменов на умение управлять автомобилем в 2025 году.

По данным ГСЦ, всего в 2025 году проведено 302 555 практических экзамена, из которых удачными оказались 50 451 экзамен, то есть только 17%.

Это наиболее низкий показатель успешных попыток сдачи практического экзамена именно с первой попытки.

К примеру, в течение 2024 года соответствующий показатель составлял в среднем 23%.

В ГСЦ причины такого положения вещей объясняют осторожно – выпускникам автошкол необходимо лучше готовиться к практическому экзамену.

«Практическое обучение на механической коробке составляет не менее 40 часов, на автоматической – 38 часов. Практическая учеба – это не просто количество часов за рулем, это основа для уверенности на дороге. Важно не только количество, но и качество: если появляется ощущение, что еще не совсем готов или готова, дополнительные уроки – лучшая инвестиция в безопасность и комфорт за рулем», - сообщили в ГСЦ.

Вместе с тем следует отметить, что процент выпускников автошкол, которые удачно сдают экзамен на умение управления транспортным средством с первой попытки, существенно упал после введения в 2024 году новых правил сдачи практического экзамена.

Так, если по итогам 2023 года, как сообщала «Судебно-юридическая газета», процент выпускников автошкол, удачно сдавших экзамен на умение управлять транспортным средством с первой попытки, составил 37%, то сейчас этот показатель составляет лишь 17%.

Напомним, что в 2024 году был установлен более жесткий контроль за процедурой сдачи практического экзамена и, собственно, за самими экзаменаторами – сотрудниками ГСЦ. Отныне осуществляется видеозапись как самой процедуры выполнения практического задания, так и действий экзаменатора.

Также, как отмечают сами участники экзаменов на право управления транспортными средствами, экзаменаторы ГСЦ сейчас более тщательно относятся к действиям участников экзамена, в результате чего стало и больше обжалований действий уже самих экзаменаторов.

Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД – 420 гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Экзамен на умение управлять автомобилем не могут сдать 83% выпускников автошкол – в сервисных центрах говорят, что проблема может заключаться в самих автошколах

В 2023 году экзамен на умение управлять транспортными средствами с первой попытки успешно сдали 37% выпускников автошкол.

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