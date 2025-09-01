Практика судів
До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

17:41, 1 вересня 2025
До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів. Наразі постанови не оприлюднені, втім, стали відомі їх деталі.

Отже, змінами установлено, що тимчасово, на період воєнного стану, але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року, застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, визначених схемою посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2025 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році»:

  • до посадових окладів державних службовців апарату місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,19;
  • до посадових окладів державних службовців апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,3;
  • Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,2.

Виплата розмірів додаткового коефіцієнта підвищення вищезазначених посадових окладів забезпечується за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, передбачених ДСА за рахунок судового збору та надходжень від звернення застави в дохід держави.

Стосовно помічників суддів та інших працівників патронатних служб органів судової влади (ВРП та ВККС), передбачено на період воєнного стану до посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя, визначених відповідно до додатка 6 до постанови КМУ від 24.12.2019 №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»», застосовувати додатковий коефіцієнт підвищення:

  • для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;
  • для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3; для місцевих загальних судів – 1,25.

Встановлено також, що на період воєнного стану преміювання зазначених працівників органів системи правосуддя здійснюється у розмірі, що не перевищує 30% їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала прогнозований ДСА рівень зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів.

Автор: Наталя Мамченко

