У Верховній Раді сподіваються з другої спроби затвердити склад Дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати

Раніше народні депутати провалили голосування за затвердження складу Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом «міжнародників».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час зустрічі з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа обговорила конкурс на членів Рахункової палати. Вона повідомила, що поінформувала представників МВФ стосовно ухвалення Комітетом з питань бюджету рішення рекомендувати постанову про утворення Дорадчої групи експертів до голосування. «Буду просити наступного пленарного тижня поставити це питання в порядок денний. Дякуємо МВФ за підтримку бюджету і реформ в Україні» – підсумувала Підласа.

Йдеться про новий проект постанови 14012 замість того, голосування за який раніше не набрало голосів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 серпня провалила голосування за проект постанови 13323 про затвердження складу Дорадчої групи експертів, яка буде відбирати членів Рахункової палати.

Хоча, як перед цим вказала Роксолана Підласа, новий закон «Про Рахункову палату» і незалежний конкурс для відбору членів Рахункової палати в 2024 році були вимогою МВФ і США. «Зараз утворення дорадчої групи експертів – також наше зобов’язання в Меморандумі з МВФ, хоча і не є структурним маяком», додала вона.

Нагадаємо, ДГЕ складається з 6 осіб. Раніше ЄС і Великобританія надали кандидатури міжнародних експертів, які будуть мати переважне право голосу під час відбору:

Лі Саммерфілд – директор департаменту Національного аудиторського офісу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (NAO),

– директор департаменту Національного аудиторського офісу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (NAO), Ігорс Лудборжс – колишній член і декан Європейського суду аудиторів (ECA),

– колишній член і декан Європейського суду аудиторів (ECA), Паскаль Муньє – почесний магістрат Cour des comptes (Суд аудиторів, Вищий контрольний орган Французької Республіки).

19 серпня парламент голосував в порядку рейтингового голосування за кандидатури таких членів Дорадчої групи від України, які не матимуть вирішального голосу:

Олександр Бойко – «за» 209 голосів народних депутатів. Його кандидатуру подала фракція «Слуга народу». Він президент групи компаній «Де Візу», президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, голова наглядової ради Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів та аудиторів.

Мирослава Масляк – «за» 195 голосів. Її кандидатуру подала депутатська група «Партія «За майбутнє». Вона – помічник-консультант народного депутата України Ігоря Молотка, доктор філософських наук, старший викладач кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, голова Комісії з захисту дипломних бакалаврських та магістерських робіт.

Олександр Рожко – «за» 214 голосів. Його кандидатуру подала фракція «Слуга народу». Він – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Економічного факультету Київського Національного університету ім. Тараса Шевченко.

Інші кандидати набрали таку кількість голосів:

Олександра Бетлій «за» – 39 голосів народних депутатів

Людмила Ловінська «за» 56

Ірина Іванова «за» 115 голосів народних депутатів

Втім, врешті, рішення про затвердження складу Дорадчої групи експертів не набрало необхідної кількості голосів. «За» – 219 депутатів, з них 184 голосів від фракції «Слуги народу».

Згодом, 5 вересня, Комітет ВР з питань бюджету розглянув питання про повторні заходи конкурсу на посади членів Рахункової палати щодо утворення дорадчої групи експертів для здійснення попереднього відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати

У встановлений строк (не пізніше 2 вересня) до Комітету надійшли пропозиції стосовно кандидатур до складу ДГЕ з інформацією щодо них від депутатських фракцій (депутатських груп), а саме знов подані вищезгадані кандидатури – Олександр Бойко, Мирослава Масляк та Олександр Рожко. Також комітет отримав подання про те, щоб включити в ДГЕ Бориса Кушнірука (від фракції «Євросолідарність», консультант-аналітик на умовах аутсорсингу в сфері макроекономіки тощо) та Людмилу Ловінську (від депутатської групи «Довіра», завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу імені Миколи Чумаченка КНЕУ імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні).

Разом з тим, до Комітету не подано пропозицій стосовно кандидатур від інших депутатських фракцій і груп, а саме від «Батьківщини», «Голосу», «Відновлення України» та «Платформи за життя та мир».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.