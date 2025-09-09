Практика судов
В Верховной Раде надеются со второй попытки утвердить состав Совещательной группе экспертов для отбора членов Счетной палаты

07:45, 9 сентября 2025
Ранее народные депутаты провалили голосование за утверждение состава Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом «международников».
В Верховной Раде надеются со второй попытки утвердить состав Совещательной группе экспертов для отбора членов Счетной палаты
Во время встречи с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа обсудила конкурс на членов Счетной палаты. Она сообщила, что проинформировала представителей МВФ относительно принятия Комитетом по вопросам бюджета решения рекомендовать постановление о создании Совещательной группы экспертов к голосованию. «Буду просить на следующей пленарной неделе поставить этот вопрос в повестку дня. Спасибо МВФ за поддержку бюджета и реформ в Украине», — подытожила Пидласа.

Речь идет о новом проекте постановления 14012 вместо того, голосование за который ранее не набрало голосов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 19 августа провалила голосование за проект постановления 13323 об утверждении состава Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать членов Счетной палаты.

Хотя, как перед этим указала Роксолана Пидласа, новый закон «О Счетной палате» и независимый конкурс для отбора членов Счетной палаты в 2024 году были требованием МВФ и США. «Сейчас создание совещательной группы экспертов — также наше обязательство в Меморандуме с МВФ, хотя и не является структурным маяком», — добавила она.

Напомним, СГЭ состоит из 6 человек. Ранее ЕС и Великобритания предоставили кандидатуры международных экспертов, которые будут иметь преимущественное право голоса во время отбора:

  • Ли Саммерфилд — директор департамента Национального аудиторского офиса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (NAO),
  • Игорс Лудборжс — бывший член и декан Европейского суда аудиторов (ECA),
  • Паскаль Мунье — почетный магистрат Cour des comptes (Счетный суд, Высший контрольный орган Французской Республики).

19 августа парламент голосовал в порядке рейтингового голосования за кандидатуры таких членов Совещательной группы от Украины, которые не будут иметь решающего голоса:

  • Александр Бойко — «за» 209 голосов народных депутатов. Его кандидатуру подала фракция «Слуга народа». Он президент группы компаний «Де Визу», президент Палаты аудиторов и бухгалтеров Украины, председатель наблюдательного совета Международной академии сертификации бухгалтеров и аудиторов.
  • Мирослава Масляк — «за» 195 голосов. Ее кандидатуру подала депутатская группа «Партия «За будущее». Она — помощник-консультант народного депутата Украины Игоря Молотка, доктор философских наук, старший преподаватель кафедры государственного управления, публичного администрирования и экономической политики Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, председатель Комиссии по защите дипломных бакалаврских и магистерских работ.
  • Александр Рожко — «за» 214 голосов. Его кандидатуру подала фракция «Слуга народа». Он — доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Экономического факультета Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко.

Другие кандидаты набрали такое количество голосов:

  • Александра Бетлий «за» — 39 голосов народных депутатов
  • Людмила Ловинская «за» 56
  • Ирина Иванова «за» 115 голосов народных депутатов

Впрочем, в итоге, решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов не набрало необходимого количества голосов. «За» — 219 депутатов, из них 184 голосов от фракции «Слуги народа».

Впоследствии, 5 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрел вопрос о повторных мерах конкурса на должности членов Счетной палаты относительно создания совещательной группы экспертов для осуществления предварительного отбора кандидатов на должности членов Счетной палаты.

В установленный срок (не позднее 2 сентября) в Комитет поступили предложения относительно кандидатур в состав СГЭ с информацией о них от депутатских фракций (депутатских групп), а именно вновь поданы вышеупомянутые кандидатуры — Александр Бойко, Мирослава Масляк и Александр Рожко. Также комитет получил представление о том, чтобы включить в СГЭ Бориса Кушнирука (от фракции «Евросолидарность», консультант-аналитик на условиях аутсорсинга в сфере макроэкономики и т.д.) и Людмилу Ловинскую (от депутатской группы «Доверие», заведующая кафедрой налогового менеджмента и финансового мониторинга имени Николая Чумаченко КНЭУ имени Вадима Гетьмана, доктор экономических наук, профессор, член Методологического совета по бухгалтерскому учету при Минфине).

Вместе с тем, в Комитет не подано предложений относительно кандидатур от других депутатских фракций и групп, а именно от «Батькивщины», «Голоса», «Восстановление Украины» и «Платформы за жизнь и мир».

Автор: Наталя Мамченко

Верховная Рада Украины эксперт Счетная палата

Лента новостей

