Іноземцям можуть заборонити купувати українську землю під час війни та 15 років після неї

15:38, 27 січня 2026
Обмеження на придбання сільськогосподарських земель діятиме на весь період воєнного стану та 15 років після його скасування.
Іноземцям можуть заборонити купувати українську землю під час війни та 15 років після неї
На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 14390, яким пропонують заборонити іноземцям набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Документом передбачається внесення змін до статті 130 Земельного кодексу України.

Іноземці не зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення

За словами ініціаторів, такі зміни мають захистити національні інтереси України, продовольчу безпеку держави та права українських власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення від купівлі землі іноземними громадянами.

Законопроєктом пропонується обмежити право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для осіб, які отримали громадянство України у спрощеному порядку.

У пояснювальній записці йдеться, що 16 січня 2026 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України», який запровадив інститут множинного громадянства та спрощену процедуру набуття громадянства іноземними громадянами.

Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», наразі отримати громадянство України за спрощеною процедурою можуть громадяни п’яти країн: Канади, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польщі, Сполучених Штатів Америки та Чеської Республіки.

Також Закон відкриває допуск іноземного капіталу на внутрішній ринок землі для придбання сільськогосподарських паїв, а прості українські фермери мають нерівнозначний дохід у порівнянні з іноземними громадянами. Тому за словами ініціаторів законопроєкту виникла необхідність обмежити придбання земельних ділянок іноземними громадянами під час воєнного стану та протягом кількох років після його скасування.

