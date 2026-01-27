Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14390, которым предлагается запретить иностранцам приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения. Документ предусматривает внесение изменений в статью 130 Земельного кодекса Украины.

Иностранцы не смогут покупать земли сельскохозяйственного назначения.

По словам инициаторов, такие изменения должны защитить национальные интересы Украины, продовольственную безопасность государства и права украинских владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения от скупки земли иностранными гражданами.

Законопроектом предлагается ограничить право на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения для лиц, получивших гражданство Украины в упрощённом порядке.

В пояснительной записке отмечается, что 16 января 2026 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины», который ввел институт множественного гражданства и упростил процедуру получения гражданства иностранными гражданами.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в настоящее время получить гражданство Украины по упрощенной процедуре могут граждане пяти стран: Канады, Федеративной Республики Германия, Республики Польша, Соединенных Штатов Америки и Чешской Республики.

Также закон открывает допуск иностранного капитала на внутренний рынок земли для приобретения сельскохозяйственных паёв, при этом обычные украинские фермеры имеют несоразмерный уровень доходов по сравнению с иностранными гражданами. Поэтому, по словам инициаторов законопроекта, возникла необходимость ограничить приобретение земельных участков иностранными гражданами на период военного положения и в течение нескольких лет после его отмены.

