Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Міністерство енергетики України підготовило та спрямувало на погодження Державної регуляторної служби законопроект Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо перегляду кінцевих термінів встановлення споживачам індивідуальних лічильників природного газу.

Законопроектом пропонується перегляд та продовження кінцевих термінів встановлення лічильників газу для населення, що використовує газ.

Наразі йдеться про споживачів, які газ використовують лише для приготування їжі.

Саме цій категорії пропонують відтермінувати встановлення індивідуальних лічильників природного газу на сім років після завершення або скасування воєнного стану.

Частину першу статті 5 Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» пропонується викласти в наступній редакції:

«1. У разі відмови населення від встановлення суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильників газу розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, – з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі – з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі – через сім років з дня припинення або скасування воєнного стану.

Норми цієї частини не розповсюджуються на території, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України.».

Як бачимо, на населення, яке газ використовує не тільки для приготування їжі, а ще й підігріву води, норма не буде розповсюджуватися.

Проєкт Закону розроблено з метою виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», зокрема поліпшення організації роботи із запровадження 100 % комерційного обліку природного газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується, зокрема для приготування їжі.

Згідно діючої редакції Закону, 01 січня 2023 року закінчився термін встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильників газу для населення.

Станом на сьогодні, не забезпечено 100 % комерційним обліком природного газу населення. Середньозважений тариф на встановлення індивідуальних лічильників газу для газорозподільних підприємств НКРЕКП не встановлюється.

При цьому, витрати на встановлення індивідуальних лічильників природного газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується тільки для приготування їжі, передбачаються структурами тарифів на послуги розподілу природного газу, починаючи з 2016 року.

Витрати на встановлення індивідуальних лічильників природного газу формувались з урахуванням необхідності забезпечення 100 % комерційного обліку природного газу, технічної можливості встановлення індивідуальних лічильників газорозподільними підприємствами, а також наявності індивідуальних лічильників природного газу у заводів-виробників.

Разом з цим, за інформацією НКРЕКП, за результатами проведених заходів державного контролю зокрема, в частині контролю фактичного встановлення індивідуальних лічильників газу населенню, були прийняті рішення НКРЕКП щодо коригування тарифної виручки в бік зменшення, у зв’язку з не встановленням індивідуальних лічильників природного газу населенню.

З метою продовження забезпечення комерційного обліку природного газу, що використовується тільки для приготування їжі, та за рахунок планованих тарифних джерел газорозподільних підприємств постановами НКРЕКП було затверджено Плани розвитку газорозподільних систем на 2025 – 2034 роки (інвестиційні програми на 2025 рік). При цьому, в таких містах як, зокрема, м. Київ та м. Харків щорічна планована кількість встановлення індивідуальних лічильників природного газу населенню обмежується технічною можливістю такого встановлення газорозподільними підприємствами.

За наявною у НКРЕКП звітною інформацією, станом на 01.12.2025 загальна кількість населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, та яке не забезпечене комерційним обліком природного газу, становить більше ніж 600 000 абонентів, у тому числі: у м. Київ – 198 000 абонентів, у м. Харків – 156 000 абонентів.

На сьогодні, з підвищенням цін/тарифів на комунальні послуги, все більш нагальним постає питання обліку цих послуг, зокрема, надзвичайно актуальним є питання забезпечення комерційного обліку природного газу. Відсутність індивідуальних приладів обліку газу та необґрунтований рівень діючих норм споживання для категорії побутових споживачів, необладнаних приладами обліку, не є мотивуючим фактором для реальної економії ресурсів, що в свою чергу призводить до збитків усіх суб’єктів господарювання (включаючи НАК «Нафтогаз України»). Крім того, у зв’язку з обмеженим терміном виконання Закону, в частині встановлення індивідуальних лічильників газу для населення та перепонами в реалізації вказаної норми, виникає необхідність перегляду кінцевих термінів встановлення лічильників газу для зазначеної категорії споживачів.

Зокрема проєктом нової Національної програми адаптації законодавства до права ЄС (пунктом 23), яка стане ключовим документом для вступу України до Європейського Союзу передбачено терміни для забезпечення 100 % комерційного обліку природного газу для населення, а саме через сім років з дня припинення або скасування воєнного стану.

Таким чином, законопроєкт фактично легалізує “відстрочку” обов’язку, але ставить нову дату, яка залежить від політичної та безпекової ситуації.

Автор: Тарас Лученко

