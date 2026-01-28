Установку счетчиков на газ «только для плиты» хотят отложить на 7 лет после завершения военного положения

Минэнерго предлагает отложить обязательное установление газовых счетчиков для населения, которое использует газ только для приготовления пищи.

Министерство энергетики Украины подготовило и направило на согласование Государственной регуляторной службы законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно пересмотра конечных сроков установки потребителям индивидуальных счетчиков природного газа».

Законопроектом предлагается пересмотр и продление конечных сроков установки счетчиков газа для населения, которое использует газ.

В настоящее время речь идет о потребителях, которые используют газ только для приготовления пищи.

Именно этой категории предлагают отложить установление индивидуальных счетчиков природного газа на семь лет после завершения или отмены военного положения.

Часть первую статьи 5 Закона «О обеспечении коммерческого учета природного газа» предлагается изложить в следующей редакции:

«1. В случае отказа населения от установки субъектами хозяйствования, осуществляющими распределение природного газа на соответствующей территории, счетчиков газа распределение природного газа прекращается населению, проживающему в квартирах и частных домах, в которых газ используется:

комплексно, в том числе для отопления, – с 1 января 2012 года;

для подогрева воды и приготовления пищи – с 1 января 2016 года;

только для приготовления пищи – через семь лет с дня прекращения или отмены военного положения.

Нормы этой части не распространяются на территории, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, согласно перечню, утвержденному центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины.».

Как видно, на население, которое использует газ не только для приготовления пищи, но и для подогрева воды, норма не будет распространяться.

Проект Закона разработан с целью выполнения требований Закона Украины «О обеспечении коммерческого учета природного газа», в частности улучшения организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в том числе для приготовления пищи.

Согласно действующей редакции Закона, 01 января 2023 года истек срок установки субъектами хозяйствования, осуществляющими распределение природного газа на соответствующей территории, счетчиков газа для населения.

На сегодняшний день не обеспечено 100% коммерческим учетом природного газа население. Средневзвешенный тариф на установление индивидуальных счетчиков газа для газораспределительных предприятий НКРЭКП не устанавливается.

При этом расходы на установление индивидуальных счетчиков природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, предусмотрены структурами тарифов на услуги распределения природного газа, начиная с 2016 года.

Расходы на установление индивидуальных счетчиков природного газа формировались с учетом необходимости обеспечения 100% коммерческого учета природного газа, технической возможности установки индивидуальных счетчиков газораспределительными предприятиями, а также наличия индивидуальных счетчиков природного газа у заводов-производителей.

Вместе с тем, по информации НКРЭКП, по результатам проведенных мероприятий государственного контроля, в частности, в части контроля фактической установки индивидуальных счетчиков газа населению, были приняты решения НКРЭКП относительно корректировки тарифной выручки в сторону уменьшения, в связи с неустановлением индивидуальных счетчиков природного газа населению.

С целью продолжения обеспечения коммерческого учета природного газа, который используется только для приготовления пищи, и за счет планируемых тарифных источников газораспределительных предприятий постановлениями НКРЭКП были утверждены Планы развития газораспределительных систем на 2025–2034 годы (инвестиционные программы на 2025 год). При этом, в таких городах как, в частности, г. Киев и г. Харьков ежегодное плановое количество установки индивидуальных счетчиков природного газа населению ограничивается технической возможностью такой установки газораспределительными предприятиями.

По имеющейся у НКРЭКП отчетной информации, по состоянию на 01.12.2025 общая численность населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, и которое не обеспечено коммерческим учетом природного газа, составляет более чем 600 000 абонентов, в том числе: в г. Киев – 198 000 абонентов, в г. Харьков – 156 000 абонентов.

На сегодняшний день, с повышением цен/тарифов на коммунальные услуги, все более актуальным становится вопрос учета этих услуг, в частности чрезвычайно актуальным является вопрос обеспечения коммерческого учета природного газа. Отсутствие индивидуальных приборов учета газа и необоснованный уровень действующих норм потребления для категории бытовых потребителей, не оснащенных приборами учета, не является мотивирующим фактором для реальной экономии ресурсов, что, в свою очередь, приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования (включая НАК «Нафтогаз Украины»). Кроме того, в связи с ограниченным сроком выполнения Закона, в части установки индивидуальных счетчиков газа для населения и препятствиями в реализации указанной нормы, возникает необходимость пересмотра конечных сроков установки счетчиков газа для указанной категории потребителей.

В частности проектом новой Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС (пункт 23), которая станет ключевым документом для вступления Украины в Европейский Союз, предусмотрены сроки для обеспечения 100% коммерческого учета природного газа для населения, а именно через семь лет с дня прекращения или отмены военного положения.

Таким образом, законопроект фактически легализует “отсрочку” обязательства, но устанавливает новую дату, которая зависит от политической и безопасностной ситуации.

Автор: Тарас Лученко

