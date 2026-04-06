Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підготував до другого читання проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію 14005 від 04.09.2025.

Для міжнародних донорів стан виконання судових рішень є маркером правової визначеності. Україна роками лідирує за кількістю скарг до ЄСПЛ через тривале невиконання рішень (класичний приклад — кейс «Юрій Миколайович Іванов проти України»). Цифровізація, закріплена у законопроєкті, — це не просто зручність, а вимога плану Ukraine Facility.

Якщо Україна не запустить основні модулі автоматизації до вересня 2026 року, наступні транші фінансової допомоги можуть опинитися під загрозою. Щоб не зривати міжнародні зобов’язання, закон будуть вводити в дію поетапно, а для взаємодії між відомствами створять спільний координаційний штаб.

Центральною ідеєю законопроєкту була автоматизація взаємодії між реєстрами для миттєвого зняття арешту та виключення з реєстру боржників. Сьогодні ж після сплати боргу особа тривалий час залишається в реєстрах через бюрократичні затримки.

Проте під час підготовки до другого читання депутати та експерти висловили низку критичних зауважень.

Ризик перевантаження банківських систем

Основне застереження НБУ до законопроєкту - це технічні протоколи обміну даними. НБУ підтримує ідею миттєвого арешту коштів, але там вважають, що система має працювати без збоїв. Масові автоматичні запити на арешт коштів перевантажують банківські системи. Також важливо, щоб зняття арешту відбувалося так само швидко, як і його накладення, за умови повної сплати боргу.

Маніпуляції з лімітами арештованих коштів

Мін’юст розробив механізм вирішення «дилеми п’яти рахунків». Боржники використовують декілька банків, намагаючись зберегти «недоторканну суму» на кожному з них. Але в майбутньому система дозволить боржнику через заяву в «Дії» або АСВП обрати лише один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій. Як тільки один рахунок маркується як «захищений», на всі інші автоматично накладається повний арешт без жодних лімітів. Це повинно припинити маніпуляції з розкладанням коштів по різних банках.

Висока вартість стягнення

Стандартні витрати на виконавче провадження іноді перевищують суму самого штрафу, а у цифровій моделі відсутні витрати, наприклад, на папір. Тому враховали пропозицію Романа Бабія щодо диференціації виконавчого збору залежно від способу виконання (цифровий чи традиційний). Депутат пропонував зазначити в законопроєкті, що при автоматичному закритті провадження через «Дію», збір за виконавчі дії має бути символічним або відсутнім.

Актуальність даних про боржників

Виконавці невчасно дізнаються про смерть боржника або зміну його статусу і провадження роками «висять» на померлих особах, бо виконавець не отримав паперову довідку. Тому АСВП інтегрують з Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дозволить автоматично оновлювати дані про зміну прізвища боржника або його смерть.

Застарілість даних про доходи

Податкові органи часто надають інформацію виконавцям з затримкою в квартал, що не дозволяє оперативно стягувати кошти з нових джерел доходу. При цьому виконавча служба хоче бачити не лише наявні рахунки, а й джерела доходів боржника в режимі реального часу. Для цього потрібен онлайн-доступ до реєстру застрахованих осіб та даних про виплату заробітної плати.

На що дуже важко погоджується Міністерство фінансів, пояснюючи своє занепокоєння можливістю зловживань при доступі виконавців до фінансової інформації. Позиція Мінфіну непохитна і полягає в тому, що виконавець повинен отримувати інформацію виключно в межах конкретного виконавчого провадження, оскільки податкова таємниця має зберігатися.

Обмеженість повноважень приватних виконавців

Приватний виконавець витрачає забагато часу на письмові запити, а цифровізація має дозволити їм бачити не лише нерухомість чи авто, а й акції, частки в статутних капіталах та інші фінансові інструменти в один клік. Це могло би суттєво підвищити якість виконання судових рішень. Щоправда, це не дуже переконує нардепів, які нагадують про захист персональних даних та можливість потрапляння інформації до до третіх осіб або рейдерів.

Незаконне блокування пенсій та соціальних допомог

Як правило, банки не повідомляють виконавцям про спеціальний статус рахунку, що призводить до незаконного блокування пенсій та допомог. Тут могло б допомогти впровадження технічного маркування рахунків у банківських системах з автоматичною передачею ознаки «соціальний» до АСВП.

Цифрова система має безпомилково ідентифікувати рахунки, на які надходять пенсії, стипендії, допомога при народженні дитини та виплати військовослужбовцям. Накладення арешту на такі кошти в повному обсязі є неприпустимим.

Проблема стягнення з військовослужбовців

Під час воєнного стану діє мораторій на певні стягнення. Зокрема, військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь час їх призову, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі проходження боржником військової служби за призовом під час мобілізації, якщо згідно з умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання стягувача, який проходить таку військову службу.

Але АСВП часто про це «не знає». Для вирішення проблеми потрібна синхронізація з реєстром «Оберіг» або базами даних Міноборони, щоб виконавець бачив статус особи. Якщо людина на «нулі», провадження має автоматично переходити в статус «зупинено» без додаткових заяв від родичів чи адвокатів. Мін’юст пропонує в новому законі прописати, що на період зупинення провадження щодо військовослужбовця, арешт з його грошового забезпечення знімається повністю, щоб він міг забезпечувати сім'ю та купувати необхідне спорядження.

Проблема «двійників»: Накладення арешту на повних тезок боржника

Щоб не виникало помилкового накладення арешту на рахунки однофамільців через недостатню ідентифікацію боржника, в цифровій моделі буде використовуватися як основний ідентифікатор РНОКПП (податковий номер).

Автоматизація стягнення дрібних штрафів

Найбільш масовою категорію проваджень, яку нардепи намагаються автоматизувати - стягнення аліментів та штрафів у сфері ПДР. Тисячі виконавчих проваджень по 340-680 гривень завантажують роботу державних виконавців на 40-50%. За задумом депутатів, якщо система сама бачитиме оплату в банку і автоматично закриватиме провадження, то звільниться ресурс для реальної роботи з великими боржниками.

Проблеми з доступом до електронних систем у прифронтових зонах або під час блекаутів

Електронний виконавчий документ стає пріоритетом, але паперова форма зберігається для екстрених випадків. ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) вже розробило оновлений інтерфейс АСВП (Автоматизованої системи виконавчого провадження), який інтегрований з «Дією».

Автор: Тарас Лученко

