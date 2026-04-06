Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики подготовил ко второму чтению проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства через цифровизацию №14005 от 04.09.2025.

Для международных доноров состояние исполнения судебных решений является маркером правовой определенности. Украина годами лидирует по количеству жалоб в ЕСПЧ из-за длительного неисполнения решений (классический пример — кейс «Юрий Николаевич Иванов против Украины»). Цифровизация, закрепленная в законопроекте, — это не просто удобство, а требование плана Ukraine Facility.

Если Украина не запустит основные модули автоматизации до сентября 2026 года, следующие транши финансовой помощи могут оказаться под угрозой. Чтобы не срывать международные обязательства, закон будут вводить в действие поэтапно, а для взаимодействия между ведомствами создадут совместный координационный штаб.

Центральной идеей законопроекта была автоматизация взаимодействия между реестрами для мгновенного снятия ареста и исключения из реестра должников. Сегодня же после уплаты долга лицо длительное время остается в реестрах из-за бюрократических задержек. Однако во время подготовки ко второму чтению депутаты и эксперты высказали ряд критических замечаний.

Риск перегрузки банковских систем

Основное предостережение НБУ к законопроекту — это технические протоколы обмена данными. НБУ поддерживает идею мгновенного ареста средств, но там считают, что система должна работать без сбоев. Массовые автоматические запросы на арест средств перегружают банковские системы. Также важно, чтобы снятие ареста происходило так же быстро, как и его наложение, при условии полной уплаты долга.

Манипуляции с лимитами арестованных средств

Минюст разработал механизм решения «дилеммы пяти счетов». Должники используют несколько банков, пытаясь сохранить «неприкосновенную сумму» на каждом из них. Но в будущем система позволит должнику через заявление в «Дії» или АСИП (Автоматизированная система исполнительного производства) выбрать только один текущий счет для осуществления расходных операций. Как только один счет маркируется как «защищенный», на все остальные автоматически накладывается полный арест без каких-либо лимитов. Это должно прекратить манипуляции с распределением средств по разным банкам.

Высокая стоимость взыскания

Стандартные расходы на исполнительное производство иногда превышают сумму самого штрафа, а в цифровой модели отсутствуют расходы, например, на бумагу. Поэтому учли предложение Романа Бабия относительно дифференциации исполнительного сбора в зависимости от способа исполнения (цифровой или традиционный). Депутат предлагал указать в законопроекте, что при автоматическом закрытии производства через «Дію», сбор за исполнительные действия должен быть символическим или отсутствовать.

Актуальность данных о должниках

Исполнители несвоевременно узнают о смерти должника или изменении его статуса, и производства годами «висят» на умерших лицах, так как исполнитель не получил бумажную справку. Поэтому АСИП интегрируют с Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Это позволит автоматически обновлять данные об изменении фамилии должника или его смерти.

Устарелость данных о доходах

Налоговые органы часто предоставляют информацию исполнителям с задержкой в квартал, что не позволяет оперативно взыскивать средства из новых источников дохода. При этом исполнительная служба хочет видеть не только имеющиеся счета, а и источники доходов должника в режиме реального времени. Для этого нужен онлайн-доступ к реестру застрахованных лиц и данным о выплате заработной платы.

На что очень трудно соглашается Министерство финансов, объясняя свое беспокойство возможностью злоупотреблений при доступе исполнителей к финансовой информации. Позиция Минфина непоколебима и заключается в том, что исполнитель должен получать информацию исключительно в пределах конкретного исполнительного производства, поскольку налоговая тайна должна сохраняться.

Ограниченность полномочий частных исполнителей

Частный исполнитель тратит слишком много времени на письменные запросы, а цифровизация должна позволить им видеть не только недвижимость или авто, но и акции, доли в уставных капиталах и другие финансовые инструменты в один клик. Это могло бы существенно повысить качество исполнения судебных решений. Правда, это не очень убеждает нардепов, которые напоминают о защите персональных данных и возможности попадания информации к третьим лицам или рейдерам.

Незаконное блокирование пенсий и социальных пособий

Как правило, банки не сообщают исполнителям о специальном статусе счета, что приводит к незаконному блокированию пенсий и пособий. Здесь могло бы помочь внедрение технической маркировки счетов в банковских системах с автоматической передачей признака «социальный» в АСИП. Цифровая система должна безошибочно идентифицировать счета, на которые поступают пенсии, стипендии, помощь при рождении ребенка и выплаты военнослужащим. Наложение ареста на такие средства в полном объеме недопустимо.

Проблема взыскания с военнослужащих

Во время военного положения действует мораторий на определенные взыскания. В частности, военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период на все время их призыва, штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.

Исполнитель останавливает совершение исполнительных действий в случае прохождения должником военной службы по призыву во время мобилизации, если согласно условиям службы проведение исполнительных действий невозможно или по просьбе взыскателя, который проходит такую военную службу.

Но АСИП часто об этом «не знает». Для решения проблемы нужна синхронизация с реестром «Оберіг» или базами данных Минобороны, чтобы исполнитель видел статус лица. Если человек на «нуле», производство должно автоматически переходить в статус «остановлено» без дополнительных заявлений от родственников или адвокатов. Минюст предлагает в новом законе прописать, что на период остановки производства в отношении военнослужащего, арест с его денежного обеспечения снимается полностью, чтобы он мог обеспечивать семью и покупать необходимое снаряжение.

Проблема «двойников»: Наложение ареста на полных тезок должника

Чтобы не возникало ошибочного наложения ареста на счета однофамильцев из-за недостаточной идентификации должника, в цифровой модели будет использоваться в качестве основного идентификатора идентификационный код..

Автоматизация взыскания мелких штрафов

Наиболее массовая категория производств, которую нардепы пытаются автоматизировать, — взыскание алиментов и штрафов в сфере ПДД. Тысячи исполнительных производств по 340-680 гривен загружают работу государственных исполнителей на 40-50%. По замыслу депутатов, если система сама будет видеть оплату в банке и автоматически закрывать производство, то освободится ресурс для реальной работы с крупными должниками.

Проблемы с доступом к электронным системам в прифронтовых зонах или во время блэкаутов

Электронный исполнительный документ становится приоритетом, но бумажная форма сохраняется для экстренных случаев. ГП «Национальные информационные системы» (НАИС) уже разработало обновленный интерфейс АСИП (Автоматизированной системы исполнительного производства), который интегрирован с «Дією».

Автор: Тарас Лученко

