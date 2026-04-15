Акціонерні товариства і ТОВ отримають нові правила управління — оновлять корпоративні договори та статути

11:10, 15 квітня 2026
В Україні планують змінити правила корпоративного управління в компаніях і реєстрації юридичних осіб.
В Україні пропонують комплексно змінити підходи до корпоративного управління в акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою і додатковою відповідальністю. Йдеться про законопроєкт № 15149 «Про внесення змін до чинного законодавства щодо удосконалення корпоративного управління в товариствах», який спрямований на деталізацію ключових процедур управління компаніями та узгодження українських норм із європейськими стандартами.

Потреба в оновленні корпоративного законодавства пов’язана з процесом наближення України до Європейського Союзу та необхідністю узгодження національних норм із директивами ЄС.

У зв’язку з цим окремі норми чинного законодавства потребують уточнення та технічного вдосконалення.

Суть законопроєкту

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Основна мета — удосконалення правового регулювання корпоративних відносин, зокрема через уточнення діяльності органів управління товариств та їх посадових осіб.

Серед основних положень проєкту:

  • уточнення регулювання корпоративного договору в АТ: письмова форма, можливість оплатності або безоплатності, участь акціонерного товариства та третіх осіб, наслідки недодержання письмової форми;
  • встановлення аналогічних підходів для ТОВ і ТДВ щодо корпоративного договору: письмова форма, можливість оплатності або безоплатності, участь учасників, самого товариства та третіх осіб, нікчемність у разі недодержання письмової форми;
  • обов’язкове включення до статуту ТОВ і ТДВ відомостей про місцезнаходження товариства;
  • закріплення в статуті ТОВ і ТДВ відомостей про органи управління та їх компетенцію;
  • запровадження права будь-якого учасника вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів із зазначенням даних, частки та змісту пропозицій;
  • обов’язкове включення до порядку денного пропозицій учасників, які володіють 5% і більше статутного капіталу;
  • врегулювання участі у загальних зборах через представників із можливістю голосування за завданням або на власний розсуд;
  • встановлення нотаріального посвідчення довіреності фізичної особи та оформлення довіреності юридичної особи її органом або уповноваженою особою;
  • можливість одноосібного прийняття рішень у товаристві з одним учасником із письмовим оформленням.

Крім того, у разі смерті єдиного учасника нотаріус зможе призначати управителя корпоративними правами за ініціативою спадкоємців до моменту оформлення спадщини.

Також уточнюються вимоги до виконавчого органу: його члени зобов’язані письмово попереджати про дострокове припинення повноважень та ініціювати скликання позачергових загальних зборів.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб пропонується розширити відомості Єдиного державного реєстру, зокрема щодо осіб, які можуть діяти від імені юридичної особи, обмежень представництва та управителів корпоративними правами.

Необхідність оновлення законодавства пояснюється процесом євроінтеграції України та потребою гармонізації національних норм із директивами ЄС. Європейські підходи орієнтовані на прозоре та гнучке регулювання корпоративного управління, що має підвищити привабливість українських компаній для іноземних інвесторів.

