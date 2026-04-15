Акционерные общества и ООО получат новые правила управления — обновят корпоративные договоры и уставы

11:10, 15 апреля 2026
В Украине планируют изменить правила корпоративного управления в компаниях и регистрации юридических лиц.
В Украине предлагают комплексно изменить подходы к корпоративному управлению в акционерных обществах и обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Речь идет о законопроекте №15149 «О внесении изменений в действующее законодательство по совершенствованию корпоративного управления в обществах», который направлен на детализацию ключевых процедур управления компаниями и приведение украинских норм в соответствие с европейскими стандартами.

Потребность в обновлении корпоративного законодательства связана с процессом приближения Украины к Европейскому Союзу и необходимостью согласования национальных норм с директивами ЕС.

В связи с этим отдельные нормы действующего законодательства требуют уточнения и технического совершенствования.

Суть законопроекта

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах», Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Основная цель — совершенствование правового регулирования корпоративных отношений, в частности путем уточнения деятельности органов управления обществ и их должностных лиц.

Среди основных положений проекта:

  • уточнение регулирования корпоративного договора в АО: письменная форма, возможность возмездности или безвозмездности, участие акционерного общества и третьих лиц, последствия несоблюдения письменной формы;
  • установление аналогичных подходов для ООО и ОДО в отношении корпоративного договора: письменная форма, возможность возмездности или безвозмездности, участие участников, самого общества и третьих лиц, ничтожность в случае несоблюдения письменной формы;
  • обязательное включение в устав ООО и ОДО сведений о местонахождении общества;
  • закрепление в уставе ООО и ОДО сведений об органах управления и их компетенции;
  • введение права любого участника вносить предложения в повестку дня общего собрания с указанием данных, доли и содержания предложений;
  • обязательное включение в повестку дня предложений участников, владеющих 5% и более уставного капитала;
  • регулирование участия в общих собраниях через представителей с возможностью голосования по поручению или по собственному усмотрению;
  • установление нотариального удостоверения доверенности физического лица и оформление доверенности юридического лица его органом или уполномоченным лицом;
  • возможность единоличного принятия решений в обществе с одним участником с их письменным оформлением.

Кроме того, в случае смерти единственного участника нотариус сможет назначать управляющего корпоративными правами по инициативе наследников до момента оформления наследства.

Также уточняются требования к исполнительному органу: его члены обязаны письменно предупреждать о досрочном прекращении полномочий и инициировать созыв внеочередного общего собрания.

В сфере государственной регистрации юридических лиц предлагается расширить сведения Единого государственного реестра, в частности относительно лиц, которые могут действовать от имени юридического лица, ограничений представительства и управляющих корпоративными правами.

Необходимость обновления законодательства объясняется процессом евроинтеграции Украины и потребностью гармонизации национальных норм с директивами ЕС. Европейские подходы ориентированы на прозрачное и гибкое регулирование корпоративного управления, что должно повысить привлекательность украинских компаний для иностранных инвесторов.

Верховная Рада Украины законопроект

