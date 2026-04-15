Військовим готують додаткові виплати з обмеженням на використання — у розмірі трьох мінімальних зарплат

У Раді пропонують надати додаткові виплати для військових, яку можна буде витрачати лише на відновлення організму.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують запровадити нову цільову грошову надбавку для військовослужбовців під час воєнного стану — кошти планують спрямовувати лише на підтримку фізичної витривалості та відновлення організму. У зв’язку з цим у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15168.

Причиною реєстрації законопроєкту стало те, що з початку запровадження воєнного стану військовослужбовці виконують завдання в умовах підвищених фізичних і психологічних навантажень. Тривале перебування в зоні бойових дій, порушення режиму сну та харчування, а також обмежені можливості для відновлення негативно впливають на здоров’я, оскільки знижується витривалість, погіршується імунітет, зростає ризик травм і захворювань.

Проблема полягає в тому, що чинне законодавство не передбачає окремих механізмів державної підтримки для забезпечення військових спеціалізованими харчовими продуктами та дієтичними добавками. Тому на практиці військові змушені купувати такі засоби самостійно, що створює додаткове фінансове навантаження.

Крім того, не всі військовослужбовці мають достатні знання щодо правильного використання таких продуктів, що потребує залучення медичних підрозділів для розробки індивідуальних програм відновлення.

У зв’язку з цим виникла потреба законодавчо врегулювати запровадження цільової грошової надбавки, яка дозволить системно підтримувати фізичний стан військових, покращити їх відновлення після навантажень і зменшити негативний вплив стресу та перевтоми.

Що пропонують змінити

Йдеться про запровадження комплексного механізму фінансової та організаційної підтримки для забезпечення фізичної витривалості та відновлення організму військовослужбовців в умовах підвищених навантажень. Для цього відповідні зміни пропонується внести до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» — його доповнять новою статтею 9-3.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

запровадження щорічної цільової грошової надбавки військовослужбовцям у розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених станом на 1 січня відповідного року;

визначення кола отримувачів надбавки — це військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, проходять підготовку в навчальних центрах, а також інструкторський склад військових частин і навчальних центрів;

запровадження цільового характеру виплати — кошти надаються виключно для придбання спеціалізованих харчових продуктів і дієтичних добавок для підтримки фізичної витривалості та відновлення організму;

запровадження медичного супроводу — підрозділи медичного забезпечення розробляють та за потреби коригують індивідуальні плани відновлення військовослужбовців;

встановлення державного контролю за переліком дозволених товарів, який затверджується центральними органами виконавчої влади у сфері оборони та охорони здоров’я.

Також законопроєкт визначає, що надбавка нараховується та виплачується за наказом командира військової частини або керівника ТЦК та СП, залежно від категорії військовослужбовця. Кошти зараховуватимуться на платіжну картку та можуть використовуватися лише безготівково. Витратити їх можна буде виключно в магазинах, які зареєстровані в Україні та продають товари з визначеного Кабміном переліку, із обмеженням за MCC-кодами.

Як зазначають автори законопроєкту, його реалізація потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України. Водночас повноцінне фінансово-економічне обґрунтування з розрахунками необхідних витрат у поданих документах відсутнє. Проте обсяг можливих витрат залежатиме від чисельності військовослужбовців, які матимуть право на надбавку, розміру мінімальної заробітної плати та тривалості воєнного стану.

Фінансування пропонується здійснювати у межах наявних бюджетних ресурсів за рахунок очікуваної економії державних коштів, однак детальні механізми такої економії та розрахунки не наведені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.