Военным готовят дополнительные выплаты с ограничением на использование — в размере трех минимальных зарплат

В Раде предлагают предоставить дополнительные выплаты военным, которые можно будет тратить только на восстановление организма.

В Украине предлагают ввести новую целевую денежную надбавку для военнослужащих во время военного положения — средства планируют направлять только на поддержку физической выносливости и восстановление организма. В связи с этим в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15168.

Причиной внесения изменений стало то, что с начала введения военного положения военнослужащие выполняют задачи в условиях повышенных физических и психологических нагрузок. Длительное пребывание в зоне боевых действий, нарушение режима сна и питания, а также ограниченные возможности для восстановления негативно влияют на здоровье, поскольку снижается выносливость, ухудшается иммунитет, растет риск травм и заболеваний.

Проблема заключается в том, что действующее законодательство не предусматривает отдельных механизмов государственной поддержки для обеспечения военнослужащих специализированными пищевыми продуктами и диетическими добавками. Поэтому на практике военнослужащие вынуждены самостоятельно покупать такие средства, что создает дополнительную финансовую нагрузку.

Кроме того, не все военнослужащие имеют достаточные знания относительно правильного использования таких продуктов, что требует привлечения медицинских подразделений для разработки индивидуальных программ восстановления.

В связи с этим возникла необходимость законодательно урегулировать введение целевой денежной надбавки, которая позволит системно поддерживать физическое состояние военных, улучшить их восстановление после нагрузок и уменьшить негативное влияние стресса и переутомления.

Что предлагают изменить

Речь идет о внедрении комплексного механизма финансовой и организационной поддержки для обеспечения физической выносливости и восстановления организма военнослужащих в условиях повышенных нагрузок. Для этого предлагается внести изменения в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» — его дополнят новой статьей 9-3.

В частности, законопроект предусматривает:

введение ежегодной целевой денежной надбавки военнослужащим в размере трех минимальных зарплат, установленных по состоянию на 1 января соответствующего года;

определение круга получателей надбавки — это военнослужащие, участвующие в боевых действиях, проходящие подготовку в учебных центрах, а также инструкторский состав воинских частей и учебных центров;

целевой характер выплаты — средства предоставляются исключительно для приобретения специализированных пищевых продуктов и диетических добавок для поддержки физической выносливости и восстановления организма;

медицинское сопровождение — подразделения медицинского обеспечения разрабатывают и при необходимости корректируют индивидуальные планы восстановления военнослужащих;

государственный контроль за перечнем разрешенных товаров, который утверждается центральными органами исполнительной власти в сфере обороны и здравоохранения.

Также законопроект предусматривает, что надбавка начисляется и выплачивается по приказу командира воинской части или руководителя ТЦК и СП, в зависимости от категории военнослужащего. Средства будут зачисляться на платежную карту и использоваться только в безналичной форме. Потратить их можно будет исключительно в магазинах, зарегистрированных в Украине и продающих товары из перечня, определенного Кабинетом Министров, с ограничением по MCC-кодам.

Как отмечают авторы законопроекта, его реализация потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. В то же время полноценное финансово-экономическое обоснование с расчетами необходимых затрат в поданных документах отсутствует. Однако объем возможных расходов будет зависеть от численности военнослужащих, имеющих право на надбавку, размера минимальной заработной платы и продолжительности военного положения.

Финансирование предлагается осуществлять в пределах имеющихся бюджетных ресурсов за счет ожидаемой экономии государственных средств, однако детальные механизмы такой экономии и расчеты не приведены.

