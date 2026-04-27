Комітет Ради збирається заради розгляду законопроєкту про відновлення конкурсів на державну службу

Конкурси на державну службу будуть відновлювати згідно з встановленим графіком.

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне законопроєкт 13478-1 від 16.07.2025 про відновлення конкурсів на державну службу, який зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко та член комітету нардеп Віталій Безгін.

Вперше пропонується впровадити цифрові інструменти: кандидатський та кадровий резерви. Якщо ви успішно пройшли конкурс, але посаду отримав інший, ви автоматично потрапляєте до резерву. Це дає шанс отримати пропозицію на аналогічну посаду без повторної тяганини з документами.

Законопроєкт пропонує стимулювати ефективність. Якщо державний службовець отримав «відмінно» за результатами щорічного оцінювання, він отримує право на підвищення протягом року без конкурсу. Крім того, запроваджуються внутрішні конкурси — шанс для тих, хто вже «в системі», рости професійно всередині органу.

Важливий соціальний аспект: ветерани та ветеранки отримають перевагу при вступі на службу. За умови рівної професійної підготовки з іншими кандидатами, бали ветерана важитимуть більше.

Проєкт Закону пропонує гуманізувати систему оцінювання. Зокрема, планується скасувати звільнення за одну негативну оцінку. Це має зменшити тиск керівників на підлеглих та дати фахівцям право на помилку та виправлення. Також передбачено процедуру адаптації — систему підтримки новачків, щоб вони не «згорали» у перші місяці роботи.

Проєкт передбачає жорсткі вимоги до членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби: досвід у HR або держуправлінні не менше 5 років та повна політична неупередженість. Більше того, для кандидатів категорії «А» запроваджується спеціальна перевірка ще до фінальної співбесіди, що має відсіяти сумнівні кандидатури на ранніх етапах.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Перехідні положення законопроєкту передбачають наступне.

Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:

на посади в органах місцевого самоврядування — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії “А” — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 9 місяців;

на посади державної служби категорії “Б” — з 1 липня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії “В” — з 1 вересня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 18 місяців.

Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено до набрання чинності цим Законом у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, становить:

для посад державної служби категорій “А” і “Б” — 18 місяців з дня відновлення конкурсів на такі посади;

для посад державної служби категорії “В” та посад в органах місцевого самоврядування — 24 місяці з дня відновлення конкурсів.

У разі припинення чи скасування воєнного стану до 1 червня 2026 року призначення на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому ч. 5 статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» у період з дня припинення чи скасування воєнного стану до:

1 червня 2026 року — на посади державної служби категорії “А”, посади в органах місцевого самоврядування;

1 липня 2026 року — на посади державної служби категорії “Б”;

1 вересня 2026 року — на посади державної служби категорії “В”.

Ці положення не поширюються на державні органи та органи місцевого самоврядування, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування.

Разом з тим, передбачено, що суб’єкт призначення після відновлення проведення конкурсу для відповідної категорії посади державної служби може прийняти рішення про продовження проходження державної служби державним службовцем, призначеним у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, за його згодою без обов’язкового проведення конкурсу за певних умов.

Фахівці ГНЕУ, розглянувши законопроєкт, сформували щодо нього власну думку, знайшовши певні негаразди в його тексті. .

1. Проблема «Адаптації»

ГНЕУ вказує на логічну пастку:

Визначення адаптації передбачає входження в колектив новопризначених осіб, але законопроєкт дозволяє призначати адаптацію будь-якому службовцю категорії «Б» чи «В» за рішенням керівника. Навіщо адаптувати того, хто вже роками працює в цьому ж органі?

Законопроєкт посилається на майбутні «рекомендації» НАДС, але рекомендації не можуть встановлювати права та обов'язки керівників. Це створює процедурний вакуум.

2. Ризики внутрішніх конкурсів

Запровадження внутрішніх конкурсів «з метою швидкого заповнення посад» названо занадто розмитим.

Без чітких критеріїв (коли проводити загальний конкурс, а коли внутрішній), керівник може штучно обмежувати коло претендентів «своїми» людьми, що суперечить принципу меритократії ОЕСР.

3. Конституційні повноваження

Це одне з найсерйозніших зауважень.

Конституція України містить вичерпний перелік повноважень Президента та Верховної Ради. ГНЕУ нагадує: якщо в Конституції не записано, що Рада чи Президент делегують людей до цієї Комісії, то закон не може їм це «доручити». Це прямий шлях до оскарження закону в Конституційному Суді.

4. Подвійна відповідальність за контрактом

Якщо службовець не виконує умов контракту, його можна просто звільнити. Але Закон також передбачає дисциплінарну відповідальність за ті ж самі проступки.

Порушується принцип правової визначеності. Керівник отримує вибір: карати за процедурою (догана, суворе стягнення) чи просто звільнити «за контрактом», ігноруючи гарантії захисту працівника.

5. Оціночні судження у вимогах до членів Комісії

Вимоги на кшталт «високі моральні якості» або «суспільний авторитет» є суб'єктивними. Юридично неможливо об'єктивно виміряти «авторитет» або «мораль». ГНЕУ рекомендує уникати таких слів у законах, щоб не було маніпуляцій при відборі членів Комісії.

Автор: Тарас Лученко

