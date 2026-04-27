Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит законопроект 13478-1 от 16.07.2025 о возобновлении конкурсов на государственную службу, который зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета нардеп Виталий Безгин.

Впервые предлагается внедрить цифровые инструменты: кандидатский и кадровый резервы. Если вы успешно прошли конкурс, но должность получил другой, вы автоматически попадаете в резерв. Это дает шанс получить предложение на аналогичную должность без повторной волокиты с документами.

Законопроект предлагает стимулировать эффективность. Если государственный служащий получил «отлично» по результатам ежегодного оценивания, он получает право на повышение в течение года без конкурса. Кроме того, вводятся внутренние конкурсы — шанс для тех, кто уже «в системе», расти профессионально внутри органа.

Важный социальный аспект: ветераны и ветеранки получат преимущество при поступлении на службу. При условии равной профессиональной подготовки с другими кандидатами, баллы ветерана будут весить больше.

Проект Закона предлагает гуманизировать систему оценивания. В частности, планируется отменить увольнение за одну отрицательную оценку. Это должно уменьшить давление руководителей на подчиненных и дать специалистам право на ошибку и исправление. Также предусмотрена процедура адаптации — система поддержки новичков, чтобы они не «сгорали» в первые месяцы работы.

Проект предусматривает жесткие требования к членам Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы: опыт в HR или госуправлении не менее 5 лет и полная политическая неупрежденность. Более того, для кандидатов категории «А» вводится специальная проверка еще до финального собеседования, что должно отсеять сомнительные кандидатуры на ранних этапах.

Законопроект, среди прочего, предусматривает сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса.

Переходные положения законопроекта предусматривают следующее.

Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые занимают лица, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:

на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

на должности государственной службы категории «А» — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;

на должности государственной службы категории «Б» — с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

на должности государственной службы категории «В» — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.

Предельный срок пребывания лица на должности, на которую оно назначено до вступления в силу настоящего Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:

для должностей государственной службы категорий «А» и «Б» — 18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;

для должностей государственной службы категории «В» и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.

В случае прекращения или отмены военного положения до 1 июня 2026 года назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» в период со дня прекращения или отмены военного положения до:

1 июня 2026 года — на должности государственной службы категории «А», должности в органах местного самоуправления;

1 июля 2026 года — на должности государственной службы категории «Б»;

1 сентября 2026 года — на должности государственной службы категории «В».

Эти положения не распространяются на государственные органы и органы местного самоуправления, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или должности в органах местного самоуправления.

Вместе с тем предусмотрено, что субъект назначения после возобновления проведения конкурса для соответствующей категории должности государственной службы может принять решение о продолжении прохождения государственной службы государственным служащим, назначенным в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, с его согласия без обязательного проведения конкурса при определенных условиях.

Специалисты ГНЭУ (Главного научно-экспертного управления), рассмотрев законопроект, сформировали по нему собственное мнение, обнаружив определенные недочеты в его тексте.

Проблема «Адаптации»

ГНЭУ указывает на логическую ловушку:

Определение адаптации предполагает вхождение в коллектив новоназначенных лиц, но законопроект позволяет назначать адаптацию любому служащему категории «Б» или «В» по решению руководителя. Зачем адаптировать того, кто уже годами работает в этом же органе?

Законопроект ссылается на будущие «рекомендации» НАДС, но рекомендации не могут устанавливать права и обязанности руководителей. Это создает процедурный вакуум.

Риски внутренних конкурсов

Внедрение внутренних конкурсов «с целью быстрого заполнения должностей» названо слишком размытым.

Без четких критериев (когда проводить общий конкурс, а когда внутренний), руководитель может искусственно ограничивать круг претендентов «своими» людьми, что противоречит принципу меритократии ОЭСР.

Конституционные полномочия

Это одно из самых серьезных замечаний.

Конституция Украины содержит исчерпывающий перечень полномочий Президента и Верховной Рады. ГНЭУ напоминает: если в Конституции не записано, что Рада или Президент делегируют людей в эту Комиссию, то закон не может им это «поручить». Это прямой путь к обжалованию закона в Конституционном Суде.

Двойная ответственность по контракту

Если служащий не выполняет условия контракта, его можно просто уволить. Но Закон также предусматривает дисциплинарную ответственность за те же проступки.

Нарушается принцип правовой определенности. Руководитель получает выбор: наказывать по процедуре (выговор, строгое взыскание) или просто уволить «по контракту», игнорируя гарантии защиты работника.

Оценочные суждения в требованиях к членам Комиссии

Требования вроде «высокие моральные качества» или «общественный авторитет» являются субъективными. Юридически невозможно объективно измерить «авторитет» или «мораль». ГНЭУ рекомендует избегать таких слов в законах, чтобы не было манипуляций при отборе членов Комиссии.

Автор: Тарас Лученко

