Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит законопроект 13478-1 от 16.07.2025 о возобновлении конкурсов на государственную службу, который зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета нардеп Виталий Безгин.
Впервые предлагается внедрить цифровые инструменты: кандидатский и кадровый резервы. Если вы успешно прошли конкурс, но должность получил другой, вы автоматически попадаете в резерв. Это дает шанс получить предложение на аналогичную должность без повторной волокиты с документами.
Законопроект предлагает стимулировать эффективность. Если государственный служащий получил «отлично» по результатам ежегодного оценивания, он получает право на повышение в течение года без конкурса. Кроме того, вводятся внутренние конкурсы — шанс для тех, кто уже «в системе», расти профессионально внутри органа.
Важный социальный аспект: ветераны и ветеранки получат преимущество при поступлении на службу. При условии равной профессиональной подготовки с другими кандидатами, баллы ветерана будут весить больше.
Проект Закона предлагает гуманизировать систему оценивания. В частности, планируется отменить увольнение за одну отрицательную оценку. Это должно уменьшить давление руководителей на подчиненных и дать специалистам право на ошибку и исправление. Также предусмотрена процедура адаптации — система поддержки новичков, чтобы они не «сгорали» в первые месяцы работы.
Проект предусматривает жесткие требования к членам Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы: опыт в HR или госуправлении не менее 5 лет и полная политическая неупрежденность. Более того, для кандидатов категории «А» вводится специальная проверка еще до финального собеседования, что должно отсеять сомнительные кандидатуры на ранних этапах.
Законопроект, среди прочего, предусматривает сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса.
Переходные положения законопроекта предусматривают следующее.
Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые занимают лица, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:
- на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
- на должности государственной службы категории «А» — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;
- на должности государственной службы категории «Б» — с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
- на должности государственной службы категории «В» — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.
Предельный срок пребывания лица на должности, на которую оно назначено до вступления в силу настоящего Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:
- для должностей государственной службы категорий «А» и «Б» — 18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;
- для должностей государственной службы категории «В» и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.
В случае прекращения или отмены военного положения до 1 июня 2026 года назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» в период со дня прекращения или отмены военного положения до:
- 1 июня 2026 года — на должности государственной службы категории «А», должности в органах местного самоуправления;
- 1 июля 2026 года — на должности государственной службы категории «Б»;
- 1 сентября 2026 года — на должности государственной службы категории «В».
Эти положения не распространяются на государственные органы и органы местного самоуправления, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия.
Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или должности в органах местного самоуправления.
Вместе с тем предусмотрено, что субъект назначения после возобновления проведения конкурса для соответствующей категории должности государственной службы может принять решение о продолжении прохождения государственной службы государственным служащим, назначенным в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, с его согласия без обязательного проведения конкурса при определенных условиях.
Специалисты ГНЭУ (Главного научно-экспертного управления), рассмотрев законопроект, сформировали по нему собственное мнение, обнаружив определенные недочеты в его тексте.
- Проблема «Адаптации»
ГНЭУ указывает на логическую ловушку:
- Определение адаптации предполагает вхождение в коллектив новоназначенных лиц, но законопроект позволяет назначать адаптацию любому служащему категории «Б» или «В» по решению руководителя. Зачем адаптировать того, кто уже годами работает в этом же органе?
- Законопроект ссылается на будущие «рекомендации» НАДС, но рекомендации не могут устанавливать права и обязанности руководителей. Это создает процедурный вакуум.
- Риски внутренних конкурсов
Внедрение внутренних конкурсов «с целью быстрого заполнения должностей» названо слишком размытым.
- Без четких критериев (когда проводить общий конкурс, а когда внутренний), руководитель может искусственно ограничивать круг претендентов «своими» людьми, что противоречит принципу меритократии ОЭСР.
- Конституционные полномочия
Это одно из самых серьезных замечаний.
- Конституция Украины содержит исчерпывающий перечень полномочий Президента и Верховной Рады. ГНЭУ напоминает: если в Конституции не записано, что Рада или Президент делегируют людей в эту Комиссию, то закон не может им это «поручить». Это прямой путь к обжалованию закона в Конституционном Суде.
- Двойная ответственность по контракту
- Если служащий не выполняет условия контракта, его можно просто уволить. Но Закон также предусматривает дисциплинарную ответственность за те же проступки.
- Нарушается принцип правовой определенности. Руководитель получает выбор: наказывать по процедуре (выговор, строгое взыскание) или просто уволить «по контракту», игнорируя гарантии защиты работника.
- Оценочные суждения в требованиях к членам Комиссии
- Требования вроде «высокие моральные качества» или «общественный авторитет» являются субъективными. Юридически невозможно объективно измерить «авторитет» или «мораль». ГНЭУ рекомендует избегать таких слов в законах, чтобы не было манипуляций при отборе членов Комиссии.
Автор: Тарас Лученко
