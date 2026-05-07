Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Цифрова економіка та електронна комерція в Україні розвиваються стрімкіше, ніж податкове законодавство адаптується до нових цифрових реалій ведення бізнесу. Одним із проблемних питань для підприємців залишається перебування на спрощеній системі оподаткування під час роботи через глобальні маркетплейси такі як Etsy, eBay чи Amazon.

Ключова перешкода — пункт 291.6 статті 291 Податкового кодексу України, який передбачає здійснення розрахунків платниками єдиного податку виключно у грошовій формі. На практиці автоматичне утримання комісії маркетплейсами із суми виручки податкові органи нерідко трактували як «залік зустрічних вимог» або навіть як елемент бартерних операцій, що розцінювалося як порушення умов перебування на спрощеній системі.

Водночас лист Міністерства фінансів України № 11210-02-2/11660 від 27.04.2026 року суттєво уточнює підхід до кваліфікації таких операцій і фактично змінює попередню адміністративну практику. Разом із підготовкою законодавчих ініціатив щодо автоматичного обміну податковою інформацією (DPI/DAC7), це формує нову регуляторну модель для українського e-commerce.

Міністерство фінансів у своєму роз’ясненні застосувало комплексний підхід, поєднавши норми Закону «Про електронну комерцію» та Цивільного кодексу України.

Суб’єкт господарювання, приймаючи умови маркетплейсу, фактично укладає електронний договір через акцепт оферти. Мінфін зазначив, що до таких відносин застосовуються положення про договір комісії. Маркетплейс у цій схемі фактично виступає субкомісіонером.

Стаття 1020 ЦКУ прямо дозволяє комісіонеру, тобто маркетплейсу, утримувати належні йому суми з усіх грошових коштів, що надійшли для комітента, тобто продавця.

Таким чином, Мінфін офіційно підтвердив, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Винагорода є частиною єдиного механізму розрахунків, а не окремою негрошовою операцією.

Зареєстровані підприємці можуть впевнено використовувати Etsy та подібні платформи, посилаючись на лист Мінфіну від 27.04.2026 щодо законності утримання комісій.

