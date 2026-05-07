Комиссия маркетплейса — больше не нарушение: разъяснение Минфина

20:00, 7 мая 2026
Министерство финансов подтвердило, что удержание маркетплейсом вознаграждения за услуги при выплате средств продавцу не является нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.
Цифровая экономика и электронная коммерция в Украине развиваются стремительнее, чем налоговое законодательство адаптируется к новым цифровым реалиям ведения бизнеса. Одним из проблемных вопросов для предпринимателей остается пребывание на упрощенной системе налогообложения при работе через глобальные маркетплейсы, такие как Etsy, eBay или Amazon.

Ключевое препятствие — пункт 291.6 статьи 291 Налогового кодекса Украины, предусматривающий осуществление расчетов плательщиками единого налога исключительно в денежной форме. На практике автоматическое удержание комиссии маркетплейсами из суммы выручки налоговые органы нередко трактовали как «зачет встречных требований» или даже как элемент бартерных операций, что расценивалось как нарушение условий пребывания на упрощенной системе.

В то же время письмо Министерства финансов Украины № 11210-02-2/11660 от 27.04.2026 года существенно уточняет подход к квалификации таких операций и фактически меняет предыдущую административную практику. Вместе с подготовкой законодательных инициатив по автоматическому обмену налоговой информацией (DPI/DAC7), это формирует новую регуляторную модель для украинского e-commerce.

Министерство финансов в своем разъяснении применило комплексный подход, объединив нормы Закона «Об электронной коммерции» и Гражданского кодекса Украины. Субъект хозяйствования, принимая условия маркетплейса, фактически заключает электронный договор через акцепт оферты. Минфин отметил, что к таким отношениям применяются положения о договоре комиссии. Маркетплейс в этой схеме фактически выступает субкомиссионером.

Статья 1020 ГКУ прямо позволяет комиссионеру, то есть маркетплейсу, удерживать причитающиеся ему суммы из всех денежных средств, поступивших для комитента, то есть продавца.

Таким образом, Минфин официально подтвердил, что удержание маркетплейсом вознаграждения за услуги при выплате средств продавцу не является нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения. Вознаграждение является частью единого механизма расчетов, а не отдельной неденежной операцией.

Зарегистрированные предприниматели могут уверенно использовать Etsy и подобные платформы, ссылаясь на письмо Минфина от 27.04.2026 относительно законности удержания комиссий.

