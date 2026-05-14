ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка попри його лікарняний

ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка, попри клопотання про відкладення розгляду.

Вища рада правосуддя 14 травня розглянула матеріали щодо звільнення судді Господарського суду Чернівецької області Володимира Байталюка з посади на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Питання внесено до порядку денного засідання ВРП. Доповідачем у справі визначено члена Вищої ради правосуддя Володимира Махінчука.

Раніше, «Судово-юридична газета» повідомляла, що 19 січня 2026 року, Перша Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про притягнення судді Володимира Байталюка до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади, після чого суддю було автоматично тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Зокрема, 14 травня до Вищої ради правосуддя надійшло клопотання про відкладення розгляду справи щодо судді Господарського суду Чернівецької області Володимира Байталюка. Представник судді зазначив, що він перебуває на лікарняному та просив перенести розгляд. Водночас у ВРП наголосили, що згідно з регламентом неявка судді не перешкоджає розгляду питання, і запропонували продовжити слухання.

За результатами голосування клопотання про відкладення розгляду справи не було підтримано.

Після цього Вища рада правосуддя перейшла до розгляду матеріалів по суті та ухвалила рішення звільнити Володимира Байталюка з посади судді Господарського суду Чернівецької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Рішення підтримали 15 членів ВРП.

