ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

11:21, 14 мая 2026
Высший совет правосудия 14 мая рассмотрел материалы об увольнении судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Владимира Байталюка с должности на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Вопрос был включён в повестку дня заседания ВСП. Докладчиком по делу был определён член Высшего совета правосудия Владимир Махинчук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что 19 января 2026 года Первая дисциплинарная палата ВСП приняла решение о привлечении судьи Владимира Байталюка к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности, после чего судья был автоматически временно отстранён от осуществления правосудия.

В частности, 14 мая в Высший совет правосудия поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела в отношении судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Владимира Байталюка. Представитель судьи отметил, что он находится на больничном и просил перенести рассмотрение. Однако в ВСП подчеркнули, что согласно регламенту неявка судьи не препятствует рассмотрению вопроса, и предложили продолжить слушание.

По результатам голосования ходатайство об отложении рассмотрения дела не было поддержано.

После этого Высший совет правосудия перешёл к рассмотрению материалов по существу и принял решение уволить Владимира Байталюка с должности судьи Хозяйственного суда Черновицкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение поддержали 15 членов ВСП.

