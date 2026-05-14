ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Высший совет правосудия 14 мая рассмотрел материалы об увольнении судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Владимира Байталюка с должности на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Вопрос был включён в повестку дня заседания ВСП. Докладчиком по делу был определён член Высшего совета правосудия Владимир Махинчук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что 19 января 2026 года Первая дисциплинарная палата ВСП приняла решение о привлечении судьи Владимира Байталюка к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности, после чего судья был автоматически временно отстранён от осуществления правосудия.

В частности, 14 мая в Высший совет правосудия поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела в отношении судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Владимира Байталюка. Представитель судьи отметил, что он находится на больничном и просил перенести рассмотрение. Однако в ВСП подчеркнули, что согласно регламенту неявка судьи не препятствует рассмотрению вопроса, и предложили продолжить слушание.

По результатам голосования ходатайство об отложении рассмотрения дела не было поддержано.

После этого Высший совет правосудия перешёл к рассмотрению материалов по существу и принял решение уволить Владимира Байталюка с должности судьи Хозяйственного суда Черновицкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение поддержали 15 членов ВСП.

