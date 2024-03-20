ВРП погодила перерозподіл видатків держбюджету в розрізі судів, ДСА та теруправлінь ДСА

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл видатків держбюджету.

Вища рада правосуддя вирішила погодити перерозподіл видатків державного бюджету в розрізі судів, Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України згідно з додатком «Пропозиції щодо перерозподілу видатків» до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України. Про це повідомив офіційний сайт ДСА.

6 березня 2024 року до Вищої ради правосуддя за вх. № 2879/0/8-24 надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України Пампури М.В. від 6 березня 2024 року № 11-6749/24 із пропозиціями щодо перерозподілу видатків споживання та видатків розвитку в розрізі судів, ДСА України та територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів) згідно з додатком «Пропозиції щодо перерозподілу видатків».

На обґрунтування пропозицій щодо перерозподілу видатків зазначено, що ДСА України здійснила аналіз за поточними видатками та видатками на оплату комунальних послуг / енергоносіїв на 2024 рік у розрізі судів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та в зоні бойових дій. За опрацьованою узагальненою інформацією, наданою судами та територіальними управліннями ДСА України, існують бюджетні асигнування, які станом на сьогодні не використовуються судами Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, у сумі 69 195,8 тис. гривень.

До листа від 6 березня 2024 року № 11-6749/24 долучено копії звернень Херсонського окружного адміністративного суду та територіальних управлінь ДСА України із пропозиціями стосовно зменшення видатків споживання державного бюджету на 2024 рік, із зазначенням їх обсягів.

Крім того, відповідно до статей 1, 2 Закону України від 13 грудня 2022 року № 2825-ІХ «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду», який набрав чинності 15 грудня 2022 року, ліквідовано Окружний адміністративний суд міста Києва та утворено Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

Згідно з абзацом другим частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України у разі ліквідації або реорганізації державних органів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності у наступних бюджетних періодах до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новим державним органам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

Отже, до завершення процедури ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва забезпечення діяльності ліквідаційної комісії здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Київському міському окружному адміністративному суду.

ДСА України пропонує економію бюджетних асигнувань у сумі 5 048,6 тис. грн перерозподілити Київському міському окружному адміністративному суду, зокрема для забезпечення роботи ліквідаційної комісії Окружного адміністративного суду міста Києва.

Залишок ресурсу, який утворився у зв’язку з економією бюджетних асигнувань судів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, у сумі 64 147,2 тис. грн ДСА України пропонує акумулювати за напрямом видатків «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади» з метою подальшого перерозподілу між іншими судами.

Крім того, для здійснення капітального ремонту триповерхової будівлі Миколаївського апеляційного суду за адресою: вулиця Садова, будинок 2-А, місто Миколаїв, ДСА України запропонувала здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань у сумі 5 374,1 тис. грн за рахунок зменшення обсягу нерозподілених коштів за напрямом видатків «Нерозподілені видатки (резерв)». До листа від 6 березня 2024 року № 11-6749/24 долучено копію звернення Голови Миколаївського апеляційного суду Лівінського І.В. від 4 березня 2024 року № 9-4/5/2024 із проханням про виділення для Миколаївського апеляційного суду за кодом економічної класифікації видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» коштів у сумі 5 374,1 тис. грн, зокрема для коригування кошторисної частини залишків робіт за цінами 2024 року та проведення експертизи орієнтовною вартістю 70,0 тис. гривень.

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