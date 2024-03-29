ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

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27 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про рекомендування Антіпової Тетяни Анатоліївни для призначення на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Антіпової Тетяни Анатоліївни на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області.

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