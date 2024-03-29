ВККС рекомендовала назначить на должность судью

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.

27 марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендации Антиповой Татьяны Анатольевны для назначения на должность судьи Розовского районного суда Запорожской области. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Антиповой Татьяны Анатольевны на должность судьи Розовского районного суда Запорожской области.

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