У ВРП мають зауваження до питання врегулювання оплати праці держслужбовців апаратів судів

У ВРП вважають за необхідне встановити, що регіональні коефіцієнти застосовуються до розмірів посадових окладів не лише держслужбовців апаратів судів, а й до розмірів посадових окладів працівників апаратів судів.

Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо законопроекту «Про внесення змін до частини шостої статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо оплати праці державних службовців апаратів судів», реєстраційний номер 11158. Там заявили, що підтримують законопроект за умови врахування викладених нижче пропозицій.

У ВРП пояснюють, що як убачається з пояснювальної записки, запропоновані зміни сприятимуть врегулюванню деяких питань оплати праці державних службовців апаратів судів та створенню належних умов для функціонування судів. Законопроектом передбачається застосувати регіональні коефіцієнти до розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, встановлених схемою посадових окладів.

Однак, проаналізувавши відповідні законодавчі зміни, Вища рада правосуддя зазначила, що законодавча ініціатива Парламенту щодо вдосконалення умов оплати праці державних службовців системи правосуддя є необхідною та доцільною.

«До Вищої ради правосуддя надходять численні звернення голів місцевих та апеляційних судів, згідно з якими проведення минулого року класифікації посад державної служби в судах не вирішило питання з конкурентоспроможністю заробітної плати працівників апаратів судів з урахуванням суттєвого збільшення навантаження, поєднаного з кадровим дефіцитом. Отже прийняття запропонованих законопроєктом №11158 змін сприятиме підвищенню престижу відповідних професій в судовій системі України», - наголошують у ВРП.

Водночас, Вища рада правосуддя звернула увагу, що зміни не вирішують питання оплати праці помічників суддів, які є представниками патронатної служби.

ВРП наголосила на виключній важливості збереження високопрофесійних кадрів на посадах помічників суддів, оскільки повноваження, які виконуються такими особами є істотно необхідними для здійснення правосуддя суддями, особливо в умовах надмірного навантаження, недофінансування та триваючих воєнних дій по всій території України.

Таким чином, ВРП вважає за необхідне встановити, що регіональні коефіцієнти застосовуються до розмірів посадових окладів не лише державних службовців апаратів судів, як запропоновано законопроектом, а до розмірів посадових окладів працівників апаратів судів.

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