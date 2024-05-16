Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / Законодавство

У ВРП мають зауваження до питання врегулювання оплати праці держслужбовців апаратів судів

18:54, 16 травня 2024
У ВРП вважають за необхідне встановити, що регіональні коефіцієнти застосовуються до розмірів посадових окладів не лише держслужбовців апаратів судів, а й до розмірів посадових окладів працівників апаратів судів.
У ВРП мають зауваження до питання врегулювання оплати праці держслужбовців апаратів судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо законопроекту «Про внесення змін до частини шостої статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо оплати праці державних службовців апаратів судів», реєстраційний номер 11158. Там заявили, що підтримують законопроект за умови врахування викладених нижче пропозицій.

У ВРП пояснюють, що як убачається з пояснювальної записки, запропоновані зміни сприятимуть врегулюванню деяких питань оплати праці державних службовців апаратів судів та створенню належних умов для функціонування судів. Законопроектом передбачається застосувати регіональні коефіцієнти до розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, встановлених схемою посадових окладів.

Однак, проаналізувавши відповідні законодавчі зміни, Вища рада правосуддя зазначила, що законодавча ініціатива Парламенту щодо вдосконалення умов оплати праці державних службовців системи правосуддя є необхідною та доцільною.

«До Вищої ради правосуддя надходять численні звернення голів місцевих та апеляційних судів, згідно з якими проведення минулого року класифікації посад державної служби в судах не вирішило питання з конкурентоспроможністю заробітної плати працівників апаратів судів з урахуванням суттєвого збільшення навантаження, поєднаного з кадровим дефіцитом. Отже прийняття запропонованих законопроєктом №11158 змін сприятиме підвищенню престижу відповідних професій в судовій системі України», - наголошують у ВРП.

Водночас, Вища рада правосуддя звернула увагу, що зміни не вирішують питання оплати праці помічників суддів, які є представниками патронатної служби.

ВРП наголосила на виключній важливості збереження високопрофесійних кадрів на посадах помічників суддів, оскільки повноваження, які виконуються такими особами є істотно необхідними для здійснення правосуддя суддями, особливо в умовах надмірного навантаження, недофінансування та триваючих воєнних дій по всій території України.

Таким чином, ВРП вважає за необхідне встановити, що регіональні коефіцієнти застосовуються до розмірів посадових окладів не лише державних службовців апаратів судів, як запропоновано законопроектом, а до розмірів посадових окладів працівників апаратів судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд ТЦК справи про адмінправопорушення за відсутності особи, яку належним чином не повідомили про дату розгляду, є безумовною підставою для скасування постанови про притягнення до відповідальності – суд

Апеляційний адмінсуд скасував штраф від ТЦК, оскільки ТЦК не зміг довести факт належного повідомлення чоловіка про розгляд справи за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії

Сама собою загибель поліцейського від поранення під час війни не є підставою для виплати матері одноразової грошової допомоги, адже, на думку Верховного Суду, ця виплата залежать також і від того, чи внесена територія, де відбулася загибель до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Володимир Зеленський ветував закон, яким депутати пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Президент зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Суд виніс перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК

Суд виніс вирок жінці-медику за статтею 337 Кримінального кодексу, яка окремо встановлює відповідальність за ухилення від військового обліку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва