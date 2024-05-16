В ВСП имеют замечания к вопросу урегулирования оплаты труда госслужащих аппаратов судов

В ВСП считают необходимым установить, что региональные коэффициенты применяются к размерам должностных окладов не только госслужащих аппаратов судов, но и к размерам должностных окладов работников аппаратов судов.

Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение по законопроекту «О внесении изменений в часть шестой статьи 150 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по оплате труда государственных служащих аппаратов судов», регистрационный номер 11158. Там заявили, что поддерживают законопроект при учете изложенных ниже предложений.

В ВСП объясняют, что, как видно из пояснительной записки, предложенные изменения будут способствовать урегулированию некоторых вопросов оплаты труда государственных служащих аппаратов судов и созданию надлежащих условий для функционирования судов. Законопроектом предусматривается применить региональные коэффициенты к размерам должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, установленных схемой должностных окладов.

Как отмечается, проанализировав соответствующие законодательные изменения, Высший совет правосудия указал, что законодательная инициатива Парламента по совершенствованию условий оплаты труда государственных служащих системы правосудия является необходимой и целесообразной.

«В Высший совет правосудия поступают многочисленные обращения председателей местных и апелляционных судов, согласно которым проведение в прошлом году классификации должностей государственной службы в судах не решило вопрос с конкурентоспособностью заработной платы работников аппаратов судов с учетом существенного увеличения нагрузки, связанной с кадровым дефицитом. Следовательно, принятие предложенных законопроектом №11158 изменений будет способствовать повышению престижа соответствующих профессий в судебной системе Украины», - отмечают в ВСП.

В то же время Высший совет правосудия обратил внимание, что изменения не решают вопрос оплаты труда помощников судей, являющихся представителями патронатной службы.

ВСП отметил исключительную важность сохранения высокопрофессиональных кадров на должностях помощников судей, поскольку полномочия, выполняемые такими лицами, существенно необходимы для осуществления правосудия судьями, особенно в условиях чрезмерной нагрузки, недофинансирования и продолжающихся военных действий по всей территории Украины.

Таким образом, ВСП считает необходимым установить, что региональные коэффициенты применяются к размерам должностных окладов не только государственных служащих аппаратов судов, как предложено законопроектом, а к размерам должностных окладов работников аппаратов судов.

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