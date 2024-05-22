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Голосіївський районний суд міста Києва визнав, що притягнення Сергія Головатого до адміністративної відповідальності на підставі другого протоколу НАЗК не відповідає засадам законності

13:27, 22 травня 2024
У КСУ повідомили результати розгляду справи щодо очільника КСУ Сергія Головатого Голосіївським райсудом Києва.
Голосіївський районний суд міста Києва визнав, що притягнення Сергія Головатого до адміністративної відповідальності на підставі другого протоколу НАЗК не відповідає засадам законності
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Голосіївський районний суд міста Києва, розглядаючи справу про притягнення Сергія Головатого як виконувача обов’язків Голови Конституційного Суду України до адміністративної відповідальності за частинами першою та другою статті 1727 КУпАП, 20 травня 2024 року ухвалив постанову, якою встановив, що немає ні події, ні складу інкримінованих Сергію Головатому адміністративних правопорушень. Про це повідомляє Конституційний Суд України.

Перебіг розгляду справи № 752/3676/24.

Провадження в цій справі суд розпочав на підставі протоколу № 39-02/2, що його склав 18.01.2024 заступник Голови НАЗК Артем Ситник стосовно виконувача обов’язків Голови КСУ Сергія Головатого.

Суть адміністративних правопорушень у протоколі № 39-02/2 визначено так: «Головатий С.П. усупереч вимогам пп. 2, 3 ч. 1 ст. 28 Закону України „Про запобігання корупції“ (далі – Закон), ч. 2 ст. 60 Закону України „Про Конституційний Суд України“, ч. 1 параграфа 13 Регламенту Конституційного Суду України не повідомив Конституційний Суд України про наявність реального конфлікту інтересів щодо розгляду звернення Богатиря В.В. від 22.06.2023, яке надійшло до Конституційного Суду України із листом Офісу Президента України від 27.06.2023 вих. 22/040779-26 (вх. від 29.06.2023 № 18/337), та запропонував (25.07.2023) вказане звернення до розгляду у порядку денному засідання Конституційного Суду України (не в рамках спеціального пленарного засідання)».

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що провадження в цій справі підлягає закриттю на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП через те, що:

  • протокол про адміністративне правопорушення не відповідає вимогам чинного законодавства;
  • протокол не доводить факту вчинення адміністративних правопорушень;
  • протокол, сукупно з матеріалами справи, не містить достатніх, належних та допустимих доказів того, що в діях (бездіяльності) Сергія Головатого мали місце як подія, так і склад адміністративних правопорушень, установлених частинами першою та другою статті 1727 КУпАП.

Суд, зокрема, зазначив, що посилання в протоколі на порушення частини другої статті 60 Закону України „Про Конституційний Суд України“ є безпідставним з огляду на те, що ця норма жодним чином не стосується питань урегулювання конфлікту інтересів під час виконання Головою Конституційного Суду України та/або виконувачем обов’язків Голови Суду своїх повноважень зі скликання засідань, спеціальних пленарних засідань Конституційного Суду України.

Щодо ймовірного порушення Сергієм Головатим пункту 1 § 13 Регламенту Конституційного Суду України суд зазначив, що з огляду на форму, зміст „звернення“ В.В. Богатиря та його адресата воно не є „зверненням про вчинення Суддею істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом Судді або виявило його невідповідність займаній посаді“ у розумінні пункту 1 § 13 Регламенту Конституційного Суду України, а тому підстав для його розгляду на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України не було.

Суд також дійшов висновку, що твердження НАЗК про виникнення в Сергія Головатого приватного інтересу, пов’язаного з розглядом „звернення“, є юридично безпідставним, а отже, Сергій Головатий не порушив вимог пунктів 2, 3 частини першої статті 28 Закону України „Про запобігання корупції“.

Суд окремо звернув увагу на те, що зміст „звернення“, адресованого Президентові України, „не враховує гарантії незалежності Конституційного Суду України та його суддів“, та зазначив, що „одним з невід’ємних та базових елементів у системі конституційних гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України є заборона впливу на суддю Конституційного Суду України в будь-який спосіб (ч. 2 ст. 149 Конституції України). Цей конституційний припис слід розуміти як заборону будь-яких дій щодо суддів Конституційного Суду України незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб, спрямованих на перешкоджання виконанню суддями Конституційного Суду України своїх повноважень“.

У підсумку суд зазначив, що „притягнення Головатого С.П. до адміністративної відповідальності не відповідатиме засадам законності, визначенню поняття адміністративного правопорушення (проступку) за ч. 1 ст. 9, завданням провадження у справах про адміністративне правопорушення“.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 1 травня 2024 року визнав незаконним припис НАЗК від 12 жовтня 2023 року стосовно виконувача обов’язків Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та скасував постанову суду першої інстанції про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення. 

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