СБУ оголосила підозру експродюсеру гурту «Гриби» Юрію Бардашу, який втік до рф та закликає до захоплення Києва

Служба безпеки України повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу.
Як вказує СБУ, на початку російського вторгнення він втік до рф, де розпочав широку інформкампанію на підтримку агресора.
За словами СБУ, Бардаш регулярно постить антиукраїнські дописи у Телеграм-каналі із загальною аудиторією майже 50 тисяч людей.
Також він закликає до захоплення Києва та Харкова.
А ще, як пише СБУ, Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на YouTube.
Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Бардаша до відповідальності.
Нагадаємо, що Бардаш раніше був продюсером таких музичних проєктів як «Гриби», «Нерви», «Quest Pistols» та Wellboy.
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