СБУ оголосила підозру експродюсеру гурту «Гриби» Юрію Бардашу, який втік до рф та закликає до захоплення Києва

СБУ зібрала доказову базу на Юрія Бардаша, який виправдовує війну рф проти України.

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Служба безпеки України повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу.

Як вказує СБУ, на початку російського вторгнення він втік до рф, де розпочав широку інформкампанію на підтримку агресора.

За словами СБУ, Бардаш регулярно постить антиукраїнські дописи у Телеграм-каналі із загальною аудиторією майже 50 тисяч людей.

Також він закликає до захоплення Києва та Харкова.

А ще, як пише СБУ, Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на YouTube.

Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Бардаша до відповідальності.

Нагадаємо, що Бардаш раніше був продюсером таких музичних проєктів як «Гриби», «Нерви», «Quest Pistols» та Wellboy.

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