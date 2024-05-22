Швеція виділить понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні

Швеція затвердила план допомоги Україні на 75 мільярдів крон.

Джерело фото: Strategeast.org

Уряд Швеції схвалив план військової допомоги Україні на суму 75 мільярдів шведських крон, що становить близько 6,4 мільярда євро. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Ці кошти будуть розподілені на три роки, починаючи з 2024 року і до 2026 року. Вони призначені для придбання додаткового військового обладнання та забезпечення новими поставками безпосередньо в Україну. Пріоритетом залишається підтримка України, про що підкреслив сам прем’єр-міністр.

Окрім цього, відповідно до інформації від шведського Міністерства закордонних справ, уряд країни також виділив 105 мільйонів шведських крон для захисту дітей в Україні та Молдові. Додатково, було виділено 30 мільйонів шведських крон для діяльності міжнародної неурядової організації Save the Children в Україні.

Ці кроки Швеції свідчать про її рішучу підтримку України в контексті безпеки та гуманітарної допомоги, а також про важливість забезпечення захисту та добробуту дітей у зоні конфлікту.

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