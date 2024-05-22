Швеция выделит более 6 млрд евро на военную помощь Украине

Швеция утвердила план помощи Украине на 75 миллиардов крон.

Источник фото: Strategeast.org

Правительство Швеции одобрило план военной помощи Украине на сумму 75 миллиардов шведских крон, что составляет около 6,4 миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Эти средства будут распределены на три года, начиная с 2024 года и до 2026 года. Они предназначены для приобретения дополнительного военного оборудования и обеспечения новыми поставками непосредственно в Украину. Приоритетом остается поддержка Украины, о чем подчеркнул сам премьер-министр.

Кроме этого, согласно информации от шведского Министерства иностранных дел, правительство страны также выделило 105 миллионов шведских крон для защиты детей в Украине и Молдове. Дополнительно, было выделено 30 миллионов шведских крон для деятельности международной неправительственной организации Save the Children в Украине.

Эти шаги Швеции свидетельствуют о ее решительной поддержке Украины в контексте безопасности и гуманитарной помощи, а также о важности обеспечения защиты и благополучия детей в зоне конфликта.

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