СБУ объявила подозрение экс-продюсеру группы «Грибы» Юрию Бардашу, который убежал в рф и призывал к захвату Киева

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу.
Как указывает СБУ, в начале российского вторжения он бежал в рф, где начал широкую информкампанию в поддержку агрессора.
По словам СБУ, Бардаш регулярно постит антиукраинские сообщения в Телеграм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч человек.
Также он призывает к захвату Киева и Харькова.
Еще, как пишет СБУ, Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров кремля на YouTube.
Служба безопасности заочно сообщила ему о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению Бардаша к ответственности.
Напомним, что Бардаш ранее был продюсером таких музыкальных проектов как Грибы, Нервы, Quest Pistols и Wellboy.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.