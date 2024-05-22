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СБУ объявила подозрение экс-продюсеру группы «Грибы» Юрию Бардашу, который убежал в рф и призывал к захвату Киева

13:25, 22 мая 2024
СБУ собрала доказательную базу на Юрия Бардаша, оправдывающего войну рф против Украины.
СБУ объявила подозрение экс-продюсеру группы «Грибы» Юрию Бардашу, который убежал в рф и призывал к захвату Киева
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу.

Как указывает СБУ, в начале российского вторжения он бежал в рф, где начал широкую информкампанию в поддержку агрессора.

По словам СБУ, Бардаш регулярно постит антиукраинские сообщения в Телеграм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч человек.

Также он призывает к захвату Киева и Харькова.

Еще, как пишет СБУ, Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров кремля на YouTube.

Служба безопасности заочно сообщила ему о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
  •  ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению Бардаша к ответственности.

Напомним, что Бардаш ранее был продюсером таких музыкальных проектов как Грибы, Нервы, Quest Pistols и Wellboy.

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