Обрано голову Шаргородського районного суду Вінницької області

Суд очолила Андрея Роздорожна.

Фото: Шаргородський райсуд Вінницької області

16 серпня відбулися збори суддів Шаргородського районного суду Вінницької області, на порядок денний яких було винесено питання про обрання судді на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє пресслужба суду.



За результатами таємного голосування суддів на посаду голови Шаргородського районного суду Вінницької області обрано Андрею Роздорожну.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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