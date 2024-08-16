Кабмін спростив порядок отримання відстрочки для доглядачів

Уряд дещо спростив порядок отримання відстрочки для осіб, які доглядають чи утримують своїх родичів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у постанові 560 встановив, що особи, які претендують на отримання відстрочки від мобілізації на підставі здійснення догляду за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками повинні доводити те, що у них немає інших працездатних членів родини, які можуть здійснювати такий догляд. Цього законом про посилення мобілізації не передбачено. Тобто, Кабмін передбачив те, чого немає в законі.

На засіданні 16 серпня Кабмін вніс зміни до цієї постанови 560, тобто, до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які відповідно до Закону про посилення мобілізації 3633-ІХ мають осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежувавши ці дві категорії осіб та пакети документів, що підтверджують зазначений факт. Також змінено механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

Наразі постанова про зміни до порядку не опублікована, втім, як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, хоча кардинальних змін Кабмін не вносить, але є деякі позитивні моменти.

Так, комісія має встановлюти факт догляду протягом 10 днів. Раніше взагалі не було зазначено чіткого терміну. На практиці це має прискорити роботу комісії.

Також спрощено порядок підтвердження факту здійснення догляду для військовозобовʼязаних, які мають першу групу споріднення (батьки, дружина, діти) - вони тепер не мають зазначати нічого про відсутність інших членів сімʼї.

Втім, для військовозобовʼязаних, які здійснюють догляд за родичами другої групи спорідення (батьки дружини), ситуація не така гарна - вони мають вказувати відсутність інших членів сімʼї.

Заяви про встановлення факту догляду подаються безпосередньо до виконкомів та районних, міських рад. «Підтвердженням догляду тепер є акт. Тобто, не мають вимагати свідків та інші невизначені докази», зазначив Олексій Гончаренко.

Щодо військовозобовʼязаних, у яких є на утриманні троє дітей, норма про всиновлення лишається. «Але тепер достатньо подати рішення суду. Бо раніше ще треба було чекати нове виправлене свідоцтво про народження», додав він.

Також, за словами депутати, для отримання відстрочки по утриманню 3 дітей у разі розлучення батьків, місце проживання дитини з батьком потрібно встановлювати тільки рішенням суду.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», стосовно цих проблемних питань громадяни реєстрували петицію.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що за допомогою Резерв+ можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, яка сформована через Реєстр «Оберіг».

Також ми розповідали, що хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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