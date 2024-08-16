Кабмин упростил порядок получения отсрочки для смотрителей

Правительство несколько упростило порядок получения отсрочки для лиц, ухаживающих или содержащих своих родственников.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в постановлении 560 установил, что лица, претендующие на получение отсрочки от мобилизации на основании ухода за больной женой, ребенком, своими родителями должны доказывать то, что у них нет других трудоспособных членов семьи , которые могут осуществлять такой уход. Этого закона об усилении мобилизации не предусмотрено. То есть Кабмин предусмотрел то, чего нет в законе.

На заседании 16 августа Кабмин внес изменения в это постановление 560, т.е. в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации о пересмотре документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, которые в соответствии с Законом об усилении мобилизации 3633 имеют лиц, которых они содержат и имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничив эти две категории лиц и пакеты документов, подтверждающих указанный факт. Также изменен механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

Постановление об изменениях в порядок не опубликовано, впрочем, как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, хотя кардинальных изменений Кабмин не вносит, но есть некоторые положительные моменты.

Так, комиссия должна устанавливать факт ухода в течение 10 дней. Раньше вообще не было указано четкого срока. На практике это должно ускорить работу комиссии.

Также упрощен порядок подтверждения факта осуществления ухода для военнообязанных, имеющих первую группу родства (родители, жена, дети) - они теперь не должны указывать ничего об отсутствии других членов семьи.

Впрочем, для военнообязанных, осуществляющих уход за родственниками второй группы родства (родители жены), ситуация не так хороша - они должны указывать отсутствие других членов семьи.

Заявления об установлении факта ухода подаются непосредственно в исполкомы и районные, городские советы. «Подтверждением ухода теперь будет акт. То есть, не нужно требовать свидетелей и другие неопределенные доказательства», отметил Алексей Гончаренко.

Относительно военнообязанных, у которых есть на иждивении трое детей, норма об усыновлении остается. «Но теперь достаточно представить решение суда. Потому что раньше еще нужно было ждать новое исправленное свидетельство о рождении», добавил он.

Также, по словам депутата, для получения отсрочки по содержанию 3 детей в случае развода родителей место жительства ребенка с отцом нужно устанавливать только решением суда.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по этим проблемным вопросам граждане регистрировали петицию.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что с помощью Резерв+ можно будет проверить силу повестки от ТЦК, которая сформирована через Реестр «Оберег».

Также мы рассказывали, что ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе находящиеся за границей.

Автор: Наталья Мамченко

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