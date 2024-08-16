Избран председатель Шаргородского районного суда Винницкой области

Суд возглавила Андрея Роздорожная.

16 августа состоялось собрание судей Шаргородского районного суда Винницкой области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании судьи на административную должность председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам тайного голосования судей на должность председателя Шаргородского районного суда Винницкой области избрана Андрея Роздорожная.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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