Євгена Тептюка обрали головою Черкаського районного суду

Голову суду обрали строком на три роки.

У Черкаському районному суді Черкаської області обрали Тептюка Євгена Петровича головою суду строком на три роки. Про це повідомили у суді.

Як зазначається, відповідно до вимог статей 20 та 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 21 жовтня в суді відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Голову суду обрали шляхом таємного голосування.

Згідно норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

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