Евгения Тептюка избрали главой Черкасского районного суда

Главу суда избрали сроком три года.

В Черкасском районном суде Черкасской области избрали Тептюка Евгения Петровича главой суда сроком на три года. Об этом сообщили в суде.

Как отмечается, в соответствии с требованиями статей 20 и 128 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» 21 октября в суде состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность главы суда. Главу суда избрали путем тайного голосования.

Согласно нормам Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» глава суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

Полномочия главы местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

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