Украина получит средства от ЕС под конкретные политические условия, которые будут установлены в Меморандуме – еврокомиссар Дидье Рейндерс

Подобно нашим предварительным операциям, этот макрофинансовый заем будет связан с выполнением политических предварительных условий и конкретных политических условий, которые будут установлены в рамках Меморандума о взаимопонимании с Украиной – европейский комиссар по вопросам юстиции.

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25 октября в Нью-Йорке страны «Большой семерки» (G7) объявят о своих вкладах в инициативу по предоставлению Украине исключительной ссуды в размере 50 миллиардов долларов, которая будет погашена за счет поступлений от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в Европейском парламенте в рамках дебатов по отчету о вкладе Европейского Союза в размере 35 миллиардов евро в инициативу.

«Позже на этой неделе, 25 октября, в Вашингтоне партнеры G7 объявят о своих вкладах», – сказал еврокомиссар.

«Механизм кредитного сотрудничества с Украиной – это инструмент, направленный на сбор доходов, полученных от обездвиженных российских активов, и предоставление их Украине для погашения займов партнеров ЕС и G7, и потенциально других стран, желающих присоединиться.

Взнос ЕС в инициативу G7 будет происходить путем исключительного макрофинансового займа на сумму до 35 миллиардов евро.

Подобно нашим предварительным операциям, этот макрофинансовый заем будет связан с выполнением политических предварительных условий и конкретных политических условий, которые будут установлены в рамках Меморандума о взаимопонимании с Украиной», – отметил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить этот макрофинансовый заем от ЕС. Так, новая операция будет связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины разные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничестве, последующие выплаты по Плану Ukraine Facility могут и не одобрить.

Скорее всего, аналогичный механизм может быть задействован при предоставлении средств от ЕС в сумме 35 млрд евро.

Как отмечали в Еврокомиссии, мониторинг со стороны служб Еврокомиссии будет проходить на основе конкретных мер, согласованных с украинскими властями в Меморандуме о взаимопонимании (MoU).

Меморандум о взаимопонимании будет включать в себя политические условия, которые должны согласовываться с качественными и количественными шагами, содержащимися в Приложении к Исполнительному решению Совета (ЕС) 2024/1447 об одобрении оценки Плана по Украине и любых поправок к нему.

До 30 июня ежегодно Еврокомиссия будет представлять Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет о внедрении Регламента за предыдущий год, где будет указан прогресс, достигнутый во внедрении макрофинансовой помощи Союза, и оценка экономической ситуации и перспектив Украины, а также прогресс, достигнутый в выполнении политических условий, включенных в Меморандум о взаимопонимании.

Вместе с тем, как говорится в проекте Регламента, «существует риск использования кредитов мошенническим способом».

«Поскольку предложение не предназначено для конкретных затрат (в отличие от проектного финансирования), этот риск связан с такими факторами, как общее качество систем управления в Национальном банке Украины и Министерстве финансов, административными процедурами, контролем и надзорными функциями, безопасностью ИТ-систем и соответствием возможностей внутреннего и внешнего аудита» - отмечено в документе.

Также предупреждается о том, что «если безвозвратная поддержка со стороны Механизма кредитного сотрудничества с Украиной недостаточна для погашения займа МФА, а другие источники погашения невозможны, риск возникает из-за возможности того, что Украина не сможет обслуживать заем МФА, что может быть вызвано, например , значительным дополнительным ухудшением платежного баланса и фискального положения партнера».

Все операции подлежат процедурам проверки, контроля и аудита.

«Прерывание и приостановка платежей, финансовые исправления (введенные Комиссией) и возврат средств могут применяться, если это необходимо (в настоящее время этого не происходило), и это должно быть четко предусмотрено в соглашениях с Украиной» - отмечается в регламенте.

Предусмотрено, что этот взнос уплачивается до тех пор, пока действуют ограничительные меры, связанные с запретом операций, связанных с управлением активами и резервами Центрального банка России, а следовательно, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный этой войной».

«Необратимая финансовая поддержка должна быть выделена Украине для погашения займа МФА и приемлемых двусторонних займов пропорционально основной сумме соответствующего займа к сумме основной суммы займа МФА и всем приемлемым двусторонним займам» - говорится в документе.

Поддержка Украине в рамках займа МФА должна предоставляться при условии, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение прав человека, в том числе лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Соглашение о займе, которое будет заключено между Еврокомиссией и украинскими органами власти, должно содержать положения, согласованные с правами, ответственностью и обязательствами, предусмотренными Рамочным соглашением, упомянутым в статье 9 Регламента (ЕС) 2024/792, подписанного между ЕС и Украиной, вступившем в силу 20 июня 2024 года. Это обеспечит эффективную защиту финансовых интересов Союза, связанных с исключительной макрофинансовой помощью Союза, обеспечивая соответствующие меры по предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и другими нарушениями, связанными с помощью. Он также в соответствии с финансовым регламентом предоставит необходимые права и доступ Еврокомиссии, OLAF, Европейскому суду аудиторов и, где это применимо, Европейской прокуратуре.

Согласно статье 15 приведенного Советом ЕС Регламента подробные финансовые условия предоставления средств будут определены в отдельном Соглашении о ссуде.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», представители ЕС смогут проводить технические, научные, финансовые и другие виды осмотра и аудита в помещении любого физического лица, проживающего в Украине и управляющего средствами ЕС, принимающего участие в их использовании и которое пользуется ими, или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС, а также любой третьей стороны, привлеченной к использованию средств ЕС, проживающей или созданной в Украине. Такие обзоры и аудиты могут проводить представители учреждений и органов ЕС, включая Еврокомиссию и Европейский суд аудиторов или другие лица, уполномоченные Еврокомиссией.

Соответствующие нормы предусматривает подписанный Президентом закон 3904-IX «О ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, об участии Украины в программе Союза по борьбе с мошенничеством» (законопроект 0281).

Автор: Наталья Мамченко

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