В Одессе задержали вражеского агента, готовившего убийство главы общественного формирования

Задачей агента был поиск киллера, который мог совершить заказное убийство за 80 тысяч долларов.

В Одессе правоохранители предупредили о совершении заказного убийства главы общественного формирования по охране правопорядка. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, убийство 56-летнего жителя Одессы заказала российская спецслужба, которая хотела осуществить «показательную» ликвидацию деятеля, публично поддерживавшего мобилизацию. «Таким образом, враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе», — подчеркнули в Службе.

Также установлено, что после успешного выполнения убийства спецслужбы России планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией.

Правоохранители задержали законспирированного вражеского агента. Им оказался 43-летний гражданин Украины, попавший в поле зрения российских спецслужб в 2017 году, когда работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов. После полномасштабного вторжения связь с ним была возобновлена.

Задачей агента был поиск киллера, который мог совершить заказное убийство за 80 тысяч долларов.

«Чтобы предотвратить тяжкое преступление и получить доказательства на агента, сотрудники СБУ вывели на него потенциального «исполнителя» убийства. Подставной «киллер» действовал под контролем правоохранителей: приобрел пистолет с патронами, «выполнил» задание и снял «убитое тело» жертвы на камеру телефона», — отметили в СБУ.

После имитации убийства «киллер» передал своему заказчику подтверждающие фото- и видеофайлы с места происшествия.

В то же время правоохранители задержали российского агента «на горячем», когда он собирался передать «доказательства» заказного убийства куратору из рф.

Во время задержания в публичном месте у злоумышленника была боевая граната Ф-1, применение которой могло привести к человеческим жертвам, и мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российскими куратором.

Пока ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (окончено покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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