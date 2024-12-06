Збори суддів КАС ВС обрали суддю Олену Губську до Великої Палати Верховного Суду

Суддю Олену Губську обрали до ВП ВС строком на три роки.

У п’ятницю, 6 грудня, відбулися збори суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді. За результатами таємного голосування судді КАС ВС обрали до Великої Палати ВС із 9 грудня строком на три роки Олену Губську.

У КАС ВС нагадали, що у грудні 2024 року закінчився трирічний строк повноважень судді Великої Палати ВС Ігоря Желєзного, обраного до ВП ВС від Касаційного адміністративного суду у складі ВС.

Збори суддів ВС у КАС також внесли зміни до персонального складу судових палат. На зборах ухвалено рішення про введення із 9 грудня 2024 року судді Ігоря Желєзного до складу судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян КАС ВС. Ухвалено й рішення вивести суддю Олену Губську зі складу відповідної судової палати у зв’язку з обранням її суддею ВП ВС.

Крім того, внесено зміни до персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КАС ВС, а саме: судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

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